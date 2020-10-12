Наслідки пандемії коронавірусу відчули всі, зокрема – легендарний американський мільярдер Воррен Баффет. Попри це, за другий квартал прибуток його холдингової компанії Berkshire Hathaway зріс аж на 87%.

Інвестиційний гуру поділився важливими порадами щодо грошей у епоху коронавірусу COVID 19, пише MoneyWise.

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Будьте завжди готові до гіршого

Недарма Баффета називають "оракулом". Ще у 2019 році він попереджав про те, що світ очікує "мегакатастрофа". А під час інтерв'ю в березні 2020-го мільярдер сказав, що завжди відчував – колись може статися пандемія.

Тоді інвестор зауважив, що його компанія, яка займається страховим бізнесом (вона володіє Geico та іншими страховиками), зазнає величезних збитків. Проте зовсім скоро оговтається та буде знову готова до бізнесу.

Як скористатися порадою. Можна бути готовим до всього, застрахувавши своє життя. Це забезпечить фінансовий захист вашим найближчим родичам.

Не накопичуйте борги на кредитках

Оскільки під час пандемії звільнення людей стрімко зростали, багато американців були змушені накопичувати борги на кредитних картках.

Мільярдер наголосив, що користування кредитками через фінансові труднощі – це одне. Проте не варто використовувати їх як скарбничку, яку потрібно повністю спустошити.



Баффет радить не накопичувати багато боргів / Фото Pinterest

Під час онлайн-зборів акціонерів Баффет розповів про подругу, яка несподівано отримала чимало грошей. Вона радилася з ним, як їх витратити. Водночас мала заборгованість на кредитці – під 18%.

"Якби я заборгував грошей під 18%, то перше, що зробив би з будь-якими доходами – виплатив би борг. Не можна прожити життя, позичаючи гроші під такі ставки і бути у виграші", – відповів мільярдер.

Як скористатися порадою. Коли заборгованість за кредитною картою стає непосильною, варто спробувати консолідувати борг за нижчою процентною ставкою.

Будьте обережні з акціями

Коронавірусна криза завдала величезних збитків різним сферам – наприклад, авіаперевезень, роздрібної торгівлі, ресторанного бізнесу та індустрії розваг.

Авіабізнес – я можу помилятися, і сподіваюся, що помиляюсь – сильно змінився. Людям рекомендують не літати,

– так Баффет пояснив акціонерам, чому Berkshire продає всі свої акції авіакомпаній.

Однією з авіакомпаній, з якою "попрощалися" у Berkshire була Delta Air Lines. Вартість акцій цього перевізника від початку 2020 року впала майже вдвічі.

Як скористатися порадою. Інвестори завжди отримають нагороду за усвідомлений вибір. Навіть в умовах COVID-19 фондовий ринок пропонує хороші можливості для отримання прибутку.

Дотримуйтеся довгострокового плану

Баффет переконаний, що американська економіка оговтається від кризи, спричиненої COVID-19. За його словами, країна раніше не стикалася ні з чим схожим, проте були й проблеми значно гірші.



Варто розробити детальний фінансовий план / Фото Unsplash

Мільярдер підкреслив: ніхто не може бути впевненим, що буде далі. Тому інвестори повинні готуватися до потенційно тривалого відновлення. Тож варто тримати акції у довгостроковій перспективі.

Як скористатися порадою. Зосередитися на інвестиціях допоможе довгострокове фінансове планування. Якщо ви не впевнені у власних силах, варто дослухатися до рекомендацій фахівців.