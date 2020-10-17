Новое исследование Microsoft показывает, что производительности сотрудников будет недостаточно для того, чтобы бизнес оставался инновационным.

Бесспорно, новые реалии способствуют значительной экономии средств: работники питаются дома, а работодатели – сократили расходы на канцелярские принадлежности. Сейчас всех все устраивает, но согласно новому исследованию Microsoft, работа на дистанции может мешать творческому мышлению, препятствуя новым инновационным идеям, которые крайне необходимы для успеха любого бизнеса.

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24 канал проанализировал исследования Microsoft и выделил основные тенденции развития бизнеса и коллективного труда в условиях дистанционной работы.

Опрос, исследование, выводы

Хотя в начале пандемии многие компании боялись, что удаленная работа повредит производительности, тенденция оказалась противоположной: 82% руководителей сообщили, что уровень производительности или стабильно держится, или даже растет.

Вместе с тем, руководители видят экономическую ценность расширения политики работы дома. Большая часть опрошенных лиц, принимающих решения, рассчитывают сэкономить средства, уменьшая расходы на офис и командировки.

Предприятия также осознают, что удаленная работа как часть культуры компании существенно увеличит привлекательность их организации для будущих талантливых специалистов, одновременно выступая главным фактором удержания своих действующих сотрудников.

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Работников все устраивает

Энтузиазм менеджеров касаемо работы на дистанции поддерживают и сотрудники: они только рады попрощаться с традиционным офисным этикетом:

69% респондентов назвали возможность не носить деловой костюм одной из главных причин того, что им нравится работать удаленно;

работникам нравится иметь возможность самостоятельно обустроить свое рабочее место;

сотрудникам нравится работать рядом со своими домашними любимцами.

Итак, залог успеха заключается в продолжении гибкой практики работы даже после того, как кризис COVID-19 пройдет.

Не тут то было

Хотя удаленная работа и обеспечила устойчивую, а иногда и более высокую производительность, в отчете Microsoft говорится, что это лишь одна сторона медали.

Цена, которую платит бизнес, – потеря чувства причастности сотрудников к общей цели. Оно определяется прочными отношениями и возможностью наблюдать, как ваши действия и решения влияют на других, – считает доцент кафедры менеджмента в Университете Пенсильвании Майкл Парк.

Примечательно, что работники чувствуют себя все более оторванными от своей компании. По мнению Microsoft, это имеет прямое влияние на способность бизнеса к инновациям. Без командной работы бок о бок мозговой штурм стал гораздо сложнее, а это значит, что реже возникают новые мощные идеи, а реализация вообще отходит нам второй план.

Более того, почти половина представителей поколения Z (родившихся после 1996 года) отметили, что чувствуют себя оторванными от корпоративной культуры. Так, сохранение талантливых сотрудников может стать критически важной задачей для бизнеса.

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Как улучшить ситуацию?

Чтобы убедиться, что новые идеи продолжают генерироваться, Microsoft рекомендует работодателям расширить возможности своих сотрудников, позволяя им работать над задачами с последствиями или принимать решения без участия менеджера.

Microsoft предлагает старшим руководителям оказывать больше поддержки менеджерам, которым часто внезапно приходится возглавлять команды фактически впервые. Более 60% опрошенных менеджеров заявили, что они не научились эффективно расширять возможности виртуальных команд.

Многим работникам быстро трудно адаптироваться к новому образу удаленной работы. Сюда входят менеджеры и руководители, которые сталкиваются с проблемой не только обеспечения достижения основных бизнес-целей во времена повышенной неопределенности, но также сохранения сплоченности и привлечения своих команд во время напряженного периода, – отмечает генеральный менеджер по управлению человеческими ресурсами в Microsoft EMEA Сара Фишер.

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Резюмируя

Неожиданный переход на удаленную работу, вызванный глобальной пандемией, безусловно, спровоцировал ряд проблем для сотрудников. На практике возникает серьезный вызов, в частности перед руководителями предприятий. Формирование культуры инновационной компании в 2020 году и позже будет крайне непростой задачей.