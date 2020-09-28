Виступаючи на бізнес-саміті, організованому The Economic Times, Білл Гейтс заявив, що цілий рік не їздив на роботу. Бізнесмен підкреслив, що культура роботи вдома (WFH) під час пандемії COVID-19 спрацювала дуже добре.

Я сподіваюсь, що цей досвід продовжитися навіть після закінчення пандемії. Ми мусимо переосмислити той відсоток часу, який проводимо в офісах: 20, 30, 50 відсотків. Багато компаній очікують, що їх співробітники будуть проводити в офісах значно менше 50 відсотків свого часу, і, можливо, решта компаній підуть нормальним шляхом. Чесно кажучи, я встиг зробити набагато більше. Це було відкриття для мене, – відзначив Білл Гейтс.

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Бізнесмен додає, що WFH має свої недоліки: навіть США, не зважаючи на численні наукові дослідження, "провалилися", готуючись до пандемії, і зараз зіткнулися з неймовірною шкодою. Залишається сподіватися, що ми вивчимо уроки минулого та наступного разу будемо підготовлені, пише scoopwhoop.

Various parts of the world have been under strict lockdowns following the #COVID19 outbreak, forcing organisations to let their employees work from home.https://t.co/QmskfI5ca6 — Hindustan Times (@htTweets) September 24, 2020

Нагадаємо, раніше Білл Гейтс спрогнозував кінець пандемії: в кращому випадку людство впорається з COVID-19 до 2022 року. Хоча в США епідемія може закінчитися раніше – влітку наступного року.