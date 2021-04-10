Життя без бензинових авто: у якій країні у березні продали 85% електрокарів

85% усіх нових авто, проданих у Норвегії у березні 2020 року, були електрокарами або ж гібридами. Водночас машинам з двигуном внутрішнього згоряння у цій країні надають перевагу лише 9,5% покупців.

Цей показник – на 10% більший, ніж в березні 2020 року. Водночас автомобілі, які повністю працюють на батареї, обирають 56,3% клієнтів, а гібриди – 28,6%.

Зверніть увагу Jaguar та Land Rover випускатимуть лише електромобілі: представили стратегію

Варто зауважити, що поняття "електрокари" досить широке. Найчастіше мовиться по battery electric vehicles – повністю електричні автомобілі.

Проте у нього включають й plug-in hybrid electric vehicles – гібридні автомобілі, оснащені двигуном внутрішнього згоряння і електродвигуном.

Норвегія та електромобілі

У гібридах батарею акумулятора можна зарядити від зовнішніх джерел живлення (зарядної станції або розетки), а не тільки від двигуна під час руху.

У 2020 році Норвегія першою у світі стала країною, де електрокарів продали більше, ніж бензинових, а саме – 54,3% від продажів нових авто.

При цьому, у 2019 році цей показник сягав 42,4%, а у 2011 – лише 1%. Країна хоче припинити продаж будь-яких авто, крім електричних, до 2025 року.

Новинки на ринку електрокарів