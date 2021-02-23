Електрична ера Hyundai: нове авто заряджається до 90% за 18 хвилин – фото
Південнокорейська автомобільна компанія Hyundai показала свій електричний кросовер Hyundai Ioniq 5. Цю подію називають початком нової "електричної ери" для компанії.
Джерело:CarBuzz
Зауважимо, що при покупці клієнт може обрати колір авто, зокрема пропонують – золотистий, сірий матовий, зелений, оливковий та синій.
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Характеристики Hyundai Ioniq 5
- батарея, потужність у 58 кВт, дає змогу розганятися до 96 кілометрів на годину за 6,1 секунди;
- батарея, потужністю у 72,6 кВт дозволить розігнатися до 96 кілометрів на годину за 5,2 секунди;
- максимальна швидкість, якої може досягати Hyundai Ioniq 5, сягає 298 кілометрів на годину;
- новий електромобіль Hyundai без підзарядки здатний проїхати 470 кілометрів;
- аби авто зарядилося з 10% до 90%, необхідно всього лише 18 хвилин.
Який вигляд має новий електрокар / Фото Hyundai
Інші подробиці
Зауважимо, що компанія планує запустити продажі нового авто впродовж першої половини 2021 року – проте в обраних регіонах. У скільки обійдеться такий кросовер – наразі невідомо.
Компанія також оголосила й про свої подальші плани. У 2022 році Hyundai має намір випустити електричний седан Ioniq 6, а у 2024 році – електричний позашляховик Ioniq 7.
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