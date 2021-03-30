Перший із 11: Kia Motors показала новий електрокар – характеристики, ціна
Kia Motors представила електричний кросовер EV6. Це – перший із 11 повністю електричних автомобілів, які південнокорейська компанія має намір випустити до 2026 року.
Джерело:Yonhap
Покупцям запропонують обрати між двома електричним двигунами. Їхня потужність сягатиме 58 кВт або 77,4 кВт за годину.
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Основні характеристики EV6
За словами розробників, новий електрокар без підзарядки зможе проїхати 510 кілометрів. Аби зарядити акумулятор до 80% водію знадобиться 18 хвилин.
Плани у Kia – досить масштабні. Ще до кінця 2021 року там прагнуть продати до 30 тисяч електричних автомобілів EV6, а у 2022 році – 100 тисяч.
EV6 є першою моделлю, яка з'явилася після того, як Kia заявила про наміри перетворити себе з автовиробника на інноваційного постачальника рішень для мобільності,
– заявив Сон Хо Хонг, президент компанії.
Й додав, що ця модель розроблена у рамках плану щодо збільшення співвідношення екологічно чистих моделей до 40% від загального обсягу продажів до 2030 року".
Такий вигляд має автоновинка від Kia / Фото Yonhap
За словами Хонга, компанія вже розпочала попередній продаж, аби краще прогнозувати споживчий попит та управляти запасами основних деталей електромобілів.
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