Білл Гейтс у своєму блозі GatesNotes часто ділиться тим, що його надихає. Мільярдер розповів про "головну книгу, яку можна порадити". Гейтс вважає, що The Ride of a Lifetime – це насправді якісна та практична бізнес-література про те, як відбувається побудова та управління організацією. Автор видання – колишній голова Disney Роберт Айгер.

The Ride of a Lifetime – про що вона?

Роберт Айгер у лютому цього року покинув пост голови компанії Disney, який він займав з 2005 року. Як зазначає Гейтс, цінність книги саме в тому, що її автор "виконав приголомшливу роботу, пояснюючи, що насправді означає – бути СЕО", пише ain.ua.

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CEO Chief Executive Officer, "Головний виконавчий директор", Managing Director – директор, вища управлінська посада, що існує в країнах з англосаксонської економічною моделлю (США, Великобританії та ін.).

Роберт Айгер – людина, яка ініціювала і керувала процесом поглинання Disney компаній Pixar, Lucasfilm і 21st Century Fox, знайомить нас з діяльністю цієї найбільшої медіакомпанії та ділиться думками про те, як розвивати сильні сторони бізнесу і зміцнювати слабкі. Це коротка, легко читабельна книга з глибокими інсайтами, – відзначає Білл Гейтс.

За словами Гейтса, The Ride of a Lifetime припаде до душі не лише читачам, які очікують корисних бізнес-інсайтів, але й тим, хто перебуває в пошуку цікавого чтива, що надихає. Підприємець вже порадив книгу друзям та колегам, серед яких є зокрема СЕО Microsoft Сатья Наделла.

2 поради від Роберта Айгера

"Розвивайте вміння приймати невдачі на шляху до інновацій" "Цінуйте здібності більше, ніж досвід, і ставте людей на ті ролі, які вимагають від них більшого, ніж вони думають у них є"

Саме ці два принципи Гейтс з дружиною Меліндою регулярно транслюють командам свого благодійного фонду.

Відзначимо, що перекладу The Ride of a Lifetime в Україні наразі немає. Англомовну версію видання можна придбати на сайті Amazon.

Нагадаємо, незмінним фаворитом засновника Microsoft є збірка історій репортера Джона Брукса Business Adventures. Гейтс вважає, що це найкраща книга, яку він коли-небудь читав.