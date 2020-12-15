Що заважає вам бути успішним, чому геній — це круто, але зовсім не обов'язково, що чужа історія успіху допоможе саме вам. Про ці та інші забобони на кар'єрному шляху розповідає нова книга француза Олів’є Сібоні, що нещодавно побачила світ в Україні.

Ми постійно перебуваємо в пошуку героя, видатної особистості — когось, хто своїм прикладом покаже, як відкрити стартап, розбагатіти та досягти успіху. Модні зараз книжки із саморозвитку радять уявити, як би на вашому місці вчинив ваш авторитет — тоді, мовляв, рішення прийде саме по собі.

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Тому й не дивно, що ми так часто опиняємося в пастці наслідування.Сліпа віра в красивий образ героя та незаперечна впевненість у тому, що він не може помилятися якраз і призводить до помилкових висновків. Про це пише французький письменник та освітянин Олів’є Сібоні у свої новій книжці "Досить уже помилок. Як наші упередження впливають на наші рішення" видавництва "Лабораторія".

Візьмімо, до прикладу, Стіва Джобса. Люди помилково вважають, що Apple успішний, бо Стів Джобс геній. Звісно, ніхто не заперечує його геніальності чи талантів, однак не варто забувати, що разом з ним працювала величезна команда, яка і втілила більшість ідей Джобса в реальність.

Книга "Досить уже помилок. Як наші упередження впливають на наші рішення" видавництва "Лабораторія" – уже в продажу / Видавництво "Лабораторія"

Таке ототожнення особистості з компанією автор книжки називає помилкою атрибуції:

"Якщо зупинитися на прикладі Apple, історія, яку ми чули тисячі разів, — про несподіваний успіх, падіння й блискуче відродження, дивовижно відповідає структурі героїчного оповідання.

Але це історія героя, хоч ми вже цього й не помічаємо, історія Стіва Джобса, а не Apple. А ми говоримо про одну з найбільших у світі компаній за ринковою капіталізацією. І хоч Стів Джобс, без сумніву, відіграв визначальну роль в її історії, справедливо буде сказати, що решта, щось із 120 тисяч працівників компанії, також доклалися до цього. До речі, досягнення Apple вже після смерті патрона це підтверджують. Навіть якщо говорити тільки про "творчу" складову успіху Apple, себто неодноразове створення революційних продуктів, їхнім автором був, звичайно ж, не лише Стів Джобс.

Чому ж тоді історії Apple і Стіва Джобса зливаються в нашій свідомості? Тому, що глибоко в душі ми хочемо почути історію про героя. Ми прагнемо історій, і саме таких, де діють типові персонажі.

Цим архетипам ми приписуємо всі досягнення. Ми недооцінюємо роль не тільки інших персонажів, а й середовища, конкурентів і звичайного випадку, щасливого чи нещасливого".

Ще одне упередження, яке може безпосередньо впливати на наші висновки — так званий ефект німба. Визнаючи Джобса генієм, ми автоматично починаємо вірити в геніальність усього, що він робить:

"Психологам давно відомий "ефект німба": відколи в нас склалося враження про якусь особу, всі інші її риси ми оцінюємо у світлі «німба» свого першого враження. Саме тому високих людей сприймають як кращих лідерів (і за інших рівних обставин вони отримують більшу платню). Саме тому виборці почасти оцінюють кандидатів за зовнішністю, чи в них "подоба до посади". Американський психолог Едвард Лі Торндіке, який описав цей ефект 1920 року, говорить про "заміщення одного судження іншим": ми використовуємо легкодоступну інформацію (зріст, вигляд), щоб уникнути відповіді на складніше запитання (лідерські вміння)".

Дізнатися більше про книжку можна на сайті видавництва.