Інтернет непомітно для нас самих викликає підсвідому залежність. Щоденна потреба перевірити пошту, переглянути стрічку новин в соціальних мережах, поставити лайки, написати коментар перетворюється на буденну звичку. Крім того, відеоігри та різноманітні ролики на Youtube забирають наш час, енергію та в цілому зменшують концентрацію уваги на реальному житті.

Як дорослим та дітям взаємодіяти з гаджетами, щоб не нашкодити собі? Інновації 24 пропонують добірку книг, які допоможуть усвідомити здатність інтернету затягувати у свою павутину. Читайте також: Ілон Маск рекомендує: список 10 улюблених книг американського мільярдера

"Інстамозок. Як екранна залежність призводить до стресів і депресії", Андерс Гансен

"Інстамозок. Як екранна залежність призводить до стресів і депресії" / Фото Наш формат

Спокуси безлімітного інтернету, бажання проводити в соцмережах ще більше часу породжує стрес, втомлюваність і депресію. Шведський психіатр, доктор медицини Андерс Гансен розібрався в тому, як саме наше тіло та мозок залежить від інтернету та соціальних мереж.

Коли ми гортаємо сторінки на комп'ютері чи мобільному, мозок щоразу виділяє трохи дофаміну, який спонукає клацати далі. І щоразу нам набагато більше подобається наступна сторінка, ніж та, яку щойно переглянули.

Автор порівнює життя наших пращурів, коли причиною стресу було питання виживання, з нашим сьогоденням. Раніше людина мала вирішити битися з левом чи тікати. На щастя, сьогодні ми не маємо виживати в одному просторі з левом, але маємо безліч психосоціальних проблем. "Горить" дедлайн на роботі, взяли дорогий кредит, замало лайків в соціальних мережах. Все це активує мозок і організм перебуває у постійному стресовому режимі.

Смартфон завжди поруч: кафе це чи автобус, спортзал чи навіть звичайна прогулянка парком. Будь-де більшість людей дивляться в екран і не помічають реальності. Важливі для життя моменти відкладаються на потім: потім посплю, потім поїм. Якщо вам знайомі такі відчуття, то книга "Інстамозок" розкриває причини та наслідки інтернет-залежності, а також спонукає до цифрового детоксу.

"Фактологія. 10 хибних уявлень про світ, і чому все набагато краще, ніж ми думаємо", Уля Рослінг, Анна Рослінг-Рьонлюнд, Ганс Рослінг

"Фактологія. 10 хибних уявлень про світ, і чому все набагато краще, ніж ми думаємо" / Фото Наш формат

Часто новини та всі події, що висвітлюються в інформаційному полі, несуть негативний характер. Вбивства, ДТП, пограбування, хвороби – все це ми поглинаємо щодня через інформаційні канали. Фактологія дає можливість сприймати події навколо раціонально та розумно, спираючись тільки на факти, щоб заспокоїти свої страхи.

Щоб зрозуміти світ та осмислити його, автор разом зі своїм сином та невісткою рекомендують практичні інструменти мислення, виходячи зі своїх знань та досвіду. Книга наповнена фактами та статистичними даними. 10 розділів про інстинкти: інстинкт провини, інстинкт страху, інстинкт терміновості та практична фактологія в кінці книги. До прикладу, інстинктом негативу є наше прагнення більше помічати погане ніж хороше. Часто ми відчуваємо наче "все йде шкереберть". А чи дійсно все так погано? Читайте книгу "Фактологія", аби споглядати все навколо більш оптимістично.

Ця книжка є результатом постійних дискусій, суперечок і спільної праці трьох людей із різними талантами, знаннями, зацікавленнями й поглядами.

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"Диванні експерти. Як необмежений доступ до інформації робить нас тупішими", Томас Ніколс

"Диванні експерти. Як необмежений доступ до інформації робить нас тупішими" / Фото Наш формат

Невігластво, тобто брак знань та неосвіченість нам "дарує" інтернет. Будь-яке питання можна вирішити в гуглі. Кожен "диванний експерт" дає свої поради в соціальних мережах. Дедалі важче зупинитися на дійсно важливій інформації та отримувати правильні знання в тій чи іншій сфері. Автор переконаний, що ознакою інтелектуального здоров'я та життєздатності є суперечки, засновані на принципах і фактах. Кожен, хто вважає себе експертом, повинен надавати свої поради, підкріплені знаннями. Але дедалі більше людей керуються не особистими думками та поглядами, а рекомендаціями з всесвітньої мережі.

До прикладу, у 2014 році було проведено опитування серед американців про те, чи варто США втручатися в збройний конфлікт між Росією та Україною. В результаті один із шести американців і менш ніж кожен четвертий з випускників коледжу змогли показати Україну на мапі. Але, попри брак знань про країну, респонденти гостро висловлювалися і з ентузіазмом сприймали ідею про воєнне втручання. Тобто люди, маючи стільки доступу до знань, не пізнають, а міркують поверхнево.

Томас Ніколс стурбований тим, що суперечки, засновані на особистих знаннях, зникають. У книзі автор аналізує причини цієї ситуації та шукає шляхи вирішення.

"Біль у грудях? Спитай в інтернеті. Потік інформації заповнить ваш екран: там будуть помічні поради як від національних інститутів охорони здоров’я, так і від джерел, чия добросовісність менш надійна. Деякі із цих сайтів навіть поставлять потенційному клієнтові діагноз. Ваш лікар може бути іншої думки, але хто він такий, щоб сперечатись із сяючим екраном, що дає відповіді менш ніж за секунду?"

"Нездоланні. Про збільшення кількості технологій, які призводять до звикання, і про бізнес, що тримає на гачку", Адам Альтер

"Нездоланні. Про збільшення кількості технологій, які призводять до звикання, і про бізнес, що тримає на гачку" / Фото Наш формат Автор ґрунтовно пояснює причини поведінкової залежності від соціальних мереж, електронної пошти, гаджетів, відеоігор та розкриває психологічні моменти, які "підсаджують" на всесвітню павутину. В книзі йдеться про зворотний бік сучасних можливостей, що змусить вас по-іншому подивитися на свій смартфон. "Нездоланні" сучасні технології витісняють дружнє спілкування, "живі" стосунки. Власний бізнес, чи просто якась робота, в більшості випадків потребує бути "в мережі".

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Якщо в 60-ті роки минулого століття рушійною силою були цигарки, алкоголь та наркотики, то сьогодні приманкою до залежності є Facebook, Instagram, порно-відео, пошта, інтернет-шопінг і тому подібне. Сотні мільйонів людей виставляють своє життя напоказ, що приносить відносне задоволення. Дуже схоже на залежність, чи не так? Не дарма засновники нездоланних технологій не допускали своїх дітей до цих розробок, виходячи з принципу наркодилерів: "тим, що продаєш – не зловживай".

Підґрунтям книги є результати досліджень, які були скеровані на те, щоб з'ясувати як гаджети впливають на людей. Адам Альтер наводить приклади історій людей, яким вдалося позбутися залежності від відеоігор та соціальних мереж. У книзі є поради як "знайомити" дітей з гаджетами, щоб не нашкодити розвитку дитини.

Грег Хочмут, один з інженерів-винахідників Instagram, зрозумів, що створив рушійну силу залежності.

"Тут завжди є наступний хештег, на який можна клікнути. Тоді це входить у твоє життя, як живий організм, і людина може стати "залежною". У мережі Instagram, як і в багатьох інших соціальних мережах, відсутні кнопки. Facebook має нескінченний корм. Netflix автоматично дає посилання на наступний епізод у серії, Tinder заохочує тривалий час гортати сторінки в пошуках кращого варіанту. Користувачі отримують певну вигоду від таких додатків і сайтів, але водночас прагнуть не зловживати їх використанням", – сказав Хочмут.

"Ґаджет-залежність. Як отримувати інформацію, не руйнуючи себе та інших", Алекс Сучжон-Кім Панг

"Ґаджет-залежність. Як отримувати інформацію, не руйнуючи себе та інших" / Фото Наш формат

Книга наповнена цікавими дослідженнями та важливими висновками. Алекс Сучжон-Кім Панг ділиться способами як не захопитися гаджетами та використовувати їх за необхідності.

Назва вступу: "Дві мавпи". Мавпи не можуть всидіти на одному місці, бо їхній розум постійно зайнятий, стривожений та активний. Попри всі вміння ніщо не здатне затримати їхню увагу надовго. Так само людський розум в сучасному житті зображає глибокий неспокій. Гудіння смартфона від нових сповіщень, дзвінки на голосовій пошті, мерехтіння нескінченної інформації активує наш мозок, потребує постійної уваги та відриває від буденності.

Багатозадачність викликає відчуття зайнятості, але забирає зосередженість. Через це складніше довести до кінця почату справу. Несвідомі звички на рівні рефлексів можливо змінити, варто звернути на це свою увагу. Автор пропонує слідкувати за своїм диханням під час взаємодії з гаджетом, спостерігати за своїми діями, намагатися спрощувати свої задачі, медитувати, експериментувати, відпочивати – це хоча б частково розвантажить наш організм від залежності.

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Нові технології мають розширити можливості нашого розуму, дати нові здібності, а не зламати наш мозок. І задача людини взаємодіяти з мережею та мобільними пристроями таким чином, щоб не втрачати свої розумові здібності та концентрацію уваги.

"Споглядальний комп'ютинг базується на поєднанні нової науки та філософії, деяких дуже старих методів управління вашою увагою та розумом, а також на великому досвіді використання інформаційних технологій людьми (або ж людей інформаційними технологіями). Цей підхід демонструє, як розум і тіло взаємодіють з комп'ютерами, та наскільки ваша увага та креативність перебувають під впливом технології."

Автор: Маргарита Борисенко