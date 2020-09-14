Ілон Маск (Elon Musk) – американський підприємець, інноватор, генеральний директор і головний інженер SpaceX та ідейний натхненник (Chief Product Architect) компанії Tesla. Дізнайтесь, що ж читає п'ята найбагатша людина світу версією журналу Forbes зі статком 97,8 млрд доларів.

Успішний бізнесмен і талановитий винахідник ділитися списком книг, які радить прочитати кожному, розповідає 24 канал.

Джеймс Баррат. "Останній винахід людства"

Головні захоплення Ілона Маска – розвиток штучного інтелекту і космос.

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ШІ не повинен бути злим, щоб знищити людство – якщо штучний інтелект буде мати мету і людство просто буде стояти у нього на шляху, він знищить його як щось само собою зрозуміле, навіть не думаючи про це, – вважає Маск.

Так, він рекомендує прочитати книгу про небезпеку штучно інтелекту. Автор розповідає про можливе найближче майбутнє і про катастрофічні наслідки впровадження ШІ, про які всі мовчать.

Уолтер Айзексон. "Бенджамін Франклін. Біографія"

Книга про підприємця, який починав свою кар'єру з нуля. Ілон Маск неодноразово захоплювався особистістю Франкліна в своїх інтерв'ю. Маск вважає його видатним винахідником і своїм натхненником. Франклін одним з перших довів, що блискавка – це електрика і винайшов окуляри з двома різними оптичними лінзами.

Наомі Орестес і Ерік Конвей. "Торговці сумнівами"

Книга, в якій два історики розповідають, як найбільші прибуткові галузі приховують шкоду тютюну, пестицидів і озонового шару. Маск переконаний, що сьогодні ми маємо справу зі стрімким розвитком штучного інтелекту, але катастрофічна небезпека зміни клімату замовчується.

Дж. Р. Р. Толкін. "Володар кілець"

Володар кілець вже більше 50 років є must-read для мільйонів читачів. Популярна історія в жанрі фентезі залишила неабиякий слід і в душі Маска. Він розповідає, що в юності бачив себе людиною, яка рятує світ. Саме тому книга йому так близька.

Айзек Азімов, "Основи"

Трилогія "Основи" Ісаака Азімова розповідає про падіння вигаданої Галактичної Імперії, яка складається з мільйонів планет, населених людьми. Ще в ранньому віці Маск цікавився науковою фантастикою. Безумовно, трилогія значно вплинула на розвиток кар'єри Ілона Маска. В інтерв'ю The Guardian він сказав:

Уроки історії стверджують, що цивілізації рухаються в циклі. Ви можете відстежити це на прикладі вавилонян, шумерів, за якими слідують єгиптяни, римляни. Очевидно, що зараз ми знаходимося в дуже висхідному циклі, і, сподіваюся, це так. Надалі можуть виникнути деякі події, які приведуть до зниження рівня технологій. Було б розумно діяти, поки цикл відкритий, і не розраховувати на те, що він буде відкритий багато часу.

Дж. Гордон. "Конструкції, або чому не ламаються речі"

Ілон Маск розповів, що не знав нічого про космос і ракетобудування. Саме "Конструкції, або чому не ламаються речі" послужили йому самовчителем. Автор неформально і дотепно пояснює, як діють могутні сили, які допомагають будинкам не розвалюватися, вантовим мостам не падати під вагою восьмиполосного автомобільного трафіку, а греблям стримувати тисячі тонн води. І навпаки: чому через такі явища, як натяг, скручування, зрушення і стиснення, все-таки трапляються катастрофи, відвалюються крила у літаків і ламаються ноги у людей.

Роберт Хайнлайн. "Місяць – сувора пані"

Науково-фантастична книга, яка розповідає антиутопічну історію про героїв, яких вигнали на Місяць: там вони побудували ліберальне суспільство, яке прагне знищити владу на Землі.

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Джон Д. Кларк. "Запалювання. Неформальна історія рідких ракетних видів палива"

Саме "Запалювання" Кларка надало Маску повне розуміння специфіки роботи ракет. Книга про принципи роботи ракетного палива і розвиток індустрії ракетобудування в 1960-х – 1970-х роках.

Дуглас Адамс. "Автостопом галактикою"

Книга про суперкомп'ютер, який відповів на питання "У чому сенс життя?". Жанр: наукова фантастика. Цей твір Маск прочитав ще в ранньому віці, а пізніше, відправляючи свій Roadster в космос, він використав на демонстраційному екрані напис "Do not Panic!" – саме його було розміщено на обкладинці ранніх видань книги.

Нік Бостром. "Штучний інтелект. Етапи. Загрози. стратегії"

Підприємець Ілон Маск неодноразово говорив про небезпеку штучного інтелекту. "Чи довіряєте ви цьому комп'ютеру" – документальний фільм, в якому Маск розповідає про використання ШІ для створення "безсмертного диктатора, від якого ми ніколи не зможемо втекти". Нік Бострем розповідає, в чому небезпека ШІ та що станеться, якщо він перевершить інтелект людини. Відповідь на це питання в книзі Ніка Бострема.