Ілон Маск рекомендує: список 10 улюблених книг американського мільярдера
Ілон Маск (Elon Musk) – американський підприємець, інноватор, генеральний директор і головний інженер SpaceX та ідейний натхненник (Chief Product Architect) компанії Tesla. Дізнайтесь, що ж читає п'ята найбагатша людина світу версією журналу Forbes зі статком 97,8 млрд доларів.
Успішний бізнесмен і талановитий винахідник ділитися списком книг, які радить прочитати кожному, розповідає 24 канал.
-
Джеймс Баррат. "Останній винахід людства"
Головні захоплення Ілона Маска – розвиток штучного інтелекту і космос.
Цікаво: Китай наздоганяє США в галузі інновацій: ексдиректор Google Ерік Шмідт
ШІ не повинен бути злим, щоб знищити людство – якщо штучний інтелект буде мати мету і людство просто буде стояти у нього на шляху, він знищить його як щось само собою зрозуміле, навіть не думаючи про це, – вважає Маск.
Так, він рекомендує прочитати книгу про небезпеку штучно інтелекту. Автор розповідає про можливе найближче майбутнє і про катастрофічні наслідки впровадження ШІ, про які всі мовчать.
-
Уолтер Айзексон. "Бенджамін Франклін. Біографія"
Книга про підприємця, який починав свою кар'єру з нуля. Ілон Маск неодноразово захоплювався особистістю Франкліна в своїх інтерв'ю. Маск вважає його видатним винахідником і своїм натхненником. Франклін одним з перших довів, що блискавка – це електрика і винайшов окуляри з двома різними оптичними лінзами.
-
Наомі Орестес і Ерік Конвей. "Торговці сумнівами"
Книга, в якій два історики розповідають, як найбільші прибуткові галузі приховують шкоду тютюну, пестицидів і озонового шару. Маск переконаний, що сьогодні ми маємо справу зі стрімким розвитком штучного інтелекту, але катастрофічна небезпека зміни клімату замовчується.
-
Дж. Р. Р. Толкін. "Володар кілець"
Володар кілець вже більше 50 років є must-read для мільйонів читачів. Популярна історія в жанрі фентезі залишила неабиякий слід і в душі Маска. Він розповідає, що в юності бачив себе людиною, яка рятує світ. Саме тому книга йому так близька.
-
Айзек Азімов, "Основи"
Трилогія "Основи" Ісаака Азімова розповідає про падіння вигаданої Галактичної Імперії, яка складається з мільйонів планет, населених людьми. Ще в ранньому віці Маск цікавився науковою фантастикою. Безумовно, трилогія значно вплинула на розвиток кар'єри Ілона Маска. В інтерв'ю The Guardian він сказав:
Уроки історії стверджують, що цивілізації рухаються в циклі. Ви можете відстежити це на прикладі вавилонян, шумерів, за якими слідують єгиптяни, римляни. Очевидно, що зараз ми знаходимося в дуже висхідному циклі, і, сподіваюся, це так. Надалі можуть виникнути деякі події, які приведуть до зниження рівня технологій. Було б розумно діяти, поки цикл відкритий, і не розраховувати на те, що він буде відкритий багато часу.
-
Дж. Гордон. "Конструкції, або чому не ламаються речі"
Ілон Маск розповів, що не знав нічого про космос і ракетобудування. Саме "Конструкції, або чому не ламаються речі" послужили йому самовчителем. Автор неформально і дотепно пояснює, як діють могутні сили, які допомагають будинкам не розвалюватися, вантовим мостам не падати під вагою восьмиполосного автомобільного трафіку, а греблям стримувати тисячі тонн води. І навпаки: чому через такі явища, як натяг, скручування, зрушення і стиснення, все-таки трапляються катастрофи, відвалюються крила у літаків і ламаються ноги у людей.
-
Роберт Хайнлайн. "Місяць – сувора пані"
Науково-фантастична книга, яка розповідає антиутопічну історію про героїв, яких вигнали на Місяць: там вони побудували ліберальне суспільство, яке прагне знищити владу на Землі.
Читайте також: Штучний інтелект написав колонку у The Guardian: про що вона
-
Джон Д. Кларк. "Запалювання. Неформальна історія рідких ракетних видів палива"
Саме "Запалювання" Кларка надало Маску повне розуміння специфіки роботи ракет. Книга про принципи роботи ракетного палива і розвиток індустрії ракетобудування в 1960-х – 1970-х роках.
-
Дуглас Адамс. "Автостопом галактикою"
Книга про суперкомп'ютер, який відповів на питання "У чому сенс життя?". Жанр: наукова фантастика. Цей твір Маск прочитав ще в ранньому віці, а пізніше, відправляючи свій Roadster в космос, він використав на демонстраційному екрані напис "Do not Panic!" – саме його було розміщено на обкладинці ранніх видань книги.
-
Нік Бостром. "Штучний інтелект. Етапи. Загрози. стратегії"
Підприємець Ілон Маск неодноразово говорив про небезпеку штучного інтелекту. "Чи довіряєте ви цьому комп'ютеру" – документальний фільм, в якому Маск розповідає про використання ШІ для створення "безсмертного диктатора, від якого ми ніколи не зможемо втекти". Нік Бострем розповідає, в чому небезпека ШІ та що станеться, якщо він перевершить інтелект людини. Відповідь на це питання в книзі Ніка Бострема.