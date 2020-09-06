Інновації – це невід’ємна складова сучасного бізнесу. Як створити проривну ідею? Що треба сучасному споживачу? Де шукати підтримки? Відповіді на ці та інші запитання у книгах, які розповідають про найбільш креативні та інноваційні бізнес-ідеї в історії.

24 канал пропонує вашій увазі 5 книг про інновації, ідеї, тренди та перспективи.

До теми: Інновації як стиль життя: 7 надихаючих фільмів

Машина, платформа, натовп

Книга для тих, кого цікавлять технології майбутнього, цифрова революція та тренди, що визначають наше майбутнє.

Автори намагаються дати відповіді на запитання: "Чи залишать роботи без роботи людей?", "Чи контролюватимуть впливові платформи економічні рішення?" та "Чи стане у людей менше свободи?". Машини, платформи і натовп можуть давати владу і багатство, можуть підвищувати рівень приватності, покращувати відкритість, створювати робочу обстановку, насичену натхненням і цілеспрямованістю.

Зростають технології – зростають можливості. Письменники переконують: наступні декілька десятиліть будуть кращі та потужніші, аніж будь-які інші, з якими стикалося людство.

Штучний інтелект на практиці

Книга для підприємців, стратегів та керівників з досвідом.

Захоплива розповідь про штучний інтелект та можливості, які він відкриває сучасним компаніям. "Штучний інтелект на практиці" – це 50 реальних прикладів його практичного застосування для рішення складних завдань світовими корпораціями.

Автори розповідають про такі категорії, як: медіа, технології, фінанси та охорона здоров’я, виробництво та роздрібні продажі. 5 категорій – 5 розділів. Прочитання одного розділу забере 5 хвилин вашого часу, натомість, надасть вам потенційні можливості для розвитку.

Людина+машина

Книга для успішних підприємців та керівників, які прагнуть застосовувати штучний інтелект для розвитку бізнесу.

Це керівництво з переосмислення бізнес-процесів та створення інноваційних робочих місць за допомогою штучного інтелекту.

Керівники компанії Accenture Пол Доерті і Джеймс Вілсон працюють над дослідженням і описом впливу технологій на бізнес і суспільство. Вони вивчили розвиток штучного інтелекту за минулі 30 років.

У книзі описані кроки, які необхідно впроваджувати в усі бізнес-процеси – від збору даних до їх аналізу та подальшого планування і коректування маркетингових кампаній в режимі реального часу. Автори зібрали приклади компаній з різних секторів економіки, які вже впровадили або знаходяться на цьому шляху.

Дослідження трендів. Практичне керівництво

Актуальна та інформативна книга для усіх бажаючих дізнатися більше про: тенденції, прогнозування, інноваційне мислення і стратегічне планування.

"Дослідження трендів" – керівництво до дії для студентів, які вивчають дизайн, маркетинг, брендинг і інновації. Ви дізнаєтеся про: останні дослідження по суперфорекстінгу, три сканування горизонту, сценарне планування, Форсайт-фреймворк, а також отримаєте рекомендації щодо створення і запуску власних трендових і інноваційних спринтів.

Як створити продукт, який полюблять

Докладний гід по створенню продуктів, які будуть подобатися споживачам. Автор вивчив історію створення успішних сервісів і продуктів, виявив схожі процеси і стратегії успіху. У книзі ви знайдете більше 30 інтерв'ю продуктових дизайнерів. Ви дізнаєтеся, як виявити та інтерпретувати потреби клієнтів і використовувати результати такого дослідження для створення продукту.

Після прочитання книги ви зможете: