Відомий футуролог Мічіо Кайку пояснив, як може змінитися життя для наших нащадків. Що прогнозує людству науковець у недалекому майбутньому – читайте далі.

Кайку оцінив шанси землян на освоєння космосу. Також він розповів про можливості людського мозку та боротьбу зі смертельними недугами, про це повідомляє Big think.

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Коротко про Кайку. Американський науковець японського походження, один із провідних вчених світу. Понад 25 років викладає теоретичну фізику. Є автором бестселерів The New York Times.

Ми станемо космічним видом

Кайку підкреслив, що зараз людство входить у "золоту еру" освоєння космосу. І не просто має нову енергію, фінансування та гроші, які надходять із Кремнієвої долини, а й нове бачення.

Для Ілона Маска це створення мультипланетного виду. Джефф Безос хоче, аби вся важка промисловість та забруднення йшли у космос. Безос хоче запустити доставку, яка з'єднуватиме Землю з Місяцем,

– зауважив науковець.

Він пригадав свою розмову із науковцем Карлом Саганом. Той сказав, що Земля неминуче зіткнемося з чимось руйнівним, адже розташована серед астероїдів, комет і метеоритів.



Такий вигляд має Земля з Міжнародної космічної станції / Фото NASA

Переселення у космос коштуватиме занадто дорого. Натомість потрібно розв'язувати проблеми на Землі, а не втікати від них. Аби "підстрахуватися", людству треба населяти 2 планети.

Довідка. Як заявляв Маск, побудувати ціле місто на Марсі – цілком реально, але для реалізації цих планів необхідно багато часу. Раніше SpaceX обіцяла побудувати там колонію до 2050 року.

"У кінцевому підсумку на Землі вимирають 99,9% усіх видів. Це норма. Прямо зараз у вас під ногами кістки всіх організмів і скам'янілостей. 99,9% були приречені законами природи", – зазначив Кайку.

Й наголосив, що природа та закони фізики також прирікають Землю на загибель. Оскільки вони підготували людству "смертний вирок", його майбутнє – у космічному просторі.

Ми розширимо можливості мозку

Кайку зауважив, що зараз можна під'єднати мозок безпосередньо до комп'ютера. Як приклад він навів свого колегу, покійного Стівена Хокінга. Той спілкувався зі світом через спеціальний голосовий синтезатор.



Фізик-теоретик, космолог Стівен Хокінг / Фото AP

Науковець пригадав, що Пентагон вже пожертвував понад 150 мільйонів доларів для військових, які отримали травми спинного мозку. Тепер можна безпосередньо з'єднати мозок з м'язами тіла.

Екзоскелет "Залізної людини" також стає реальністю. У 2014 році розробку вчених Дюкського університету підключили до мозку паралізованого гравця. Він зміг ходити й навіть грати в футбол.

Ми вступаємо в еру, коли інтернет може стати "мозковою мережею". Вона може замінити цифровий інтернет. Замість нулів і одиниць ви будете відправляти в інтернет емоції, почуття і спогади,

– припустив Кайку.

Й додав, що комп'ютерні чіпи коштуватимуть копійки. Людина зможе опинитися будь-де, просто одівши контактні лінзи. Вони дозволять "просканувати" співрозмовника та отримати корисну інформацію.

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Ми переможемо рак

Крім цього, на думку науковця, на Землі почалася четверта хвиля наукових інновацій. Мовиться, зокрема, про штучний інтелект, нано- та біотехнології. Ринок праці у цій галузі скоро "вибухне".

Адже бебі-бумери старіють, але у них є гроші і вони хочуть отримати відповіді на свої проблеми. Це стосується і тих, хто хоче знайти ліки від жахливих недуг, як от хвороби Альцгеймера чи Паркінсона.

Також зверніть увагу на дослідження раку. У нас буде чудодійний засіб проти раку завдяки наномедицині. Молекули у клітинах зможуть впливати на ракові клітини за допомогою нанотехнологій,

– переконаний вчений.

"Важливий момент – ваш туалет стане розумним. Він стане першою лінією захисту від раку. Й одного разу зможе сказати, мовляв, ти у зоні ризику, зроби щось, у тебе є 10 років", – зауважив він.



Кайку вірить, що людство зможе забути про рак / Фото Unsplash