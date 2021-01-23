Известный футуролог Мичио Кайку объяснил, как может измениться жизнь для наших потомков. Что прогнозирует человечеству ученый в недалеком будущем – читайте дальше.

Кайку оценил шансы землян на освоение космоса. Также он рассказал о возможностях человеческого мозга и борьбе со смертельными недугами, об этом сообщает Big think.

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Коротко о Кайку. Американский ученый японского происхождения, один из ведущих ученых мира. Более 25 лет преподает теоретическую физику. Является автором бестселлеров The New York Times.

Мы станем космическим видом

Кайку подчеркнул, что сейчас человечество входит в "золотую эру" освоение космоса. И не просто имеет новую энергию, финансирование и деньги, которые поступают из Кремниевой долины, но и новое видение.

Для Илона Маска это создание мультипланетного вида. Джефф Безос хочет, чтобы вся тяжелая промышленность и загрязнения шли в космос. Безос хочет запустить доставку, которая соединит Землю с Луной,

– отметил ученый.

Он вспомнил свою беседу с ученым Карлом Саганом. Тот сказал, что Земля неизбежно столкнемся с чем-то разрушительным, ведь расположена среди астероидов, комет и метеоритов.



Так выглядит Земля с Международной космической станции / Фото NASA

Переселение в космос будет стоить слишком дорого. Зато нужно решать проблемы на Земле, а не бежать от них. Чтобы "подстраховаться", человечеству надо населять 2 планеты.

Справка. Как заявлял Маск, построить целый город на Марсе – вполне реально, но для реализации этих планов необходимо много времени. Ранее SpaceX обещала построить там колонию до 2050 года.

"В конечном итоге на Земле вымирают 99,9% всех видов. Это норма. Прямо сейчас у вас под ногами кости всех организмов и окаменелостей. 99,9% были обречены законами природы", – отметил Кайку.

И подчеркнул, что природа и законы физики также обрекают Землю на гибель. Поскольку они подготовили человечеству "смертный приговор", его будущее - в космическом пространстве.

Мы расширим возможности мозга

Кайку отметил, что сейчас можно подключить мозг к компьютеру. В качестве примера он привел своего коллегу, покойного Стивена Хокинга. Тот общался с миром через специальный голосовой синтезатор.



Физик-теоретик, космолог Стивен Хокинг / Фото AP

Ученый вспомнил, что Пентагон уже пожертвовал более 150 миллионов долларов для военных, получивших травмы спинного мозга. Теперь можно непосредственно соединить мозг с мышцами тела.

Экзоскелет "Железного человека" также становится реальностью. В 2014 году разработку ученых Университет Дьюка подключили к мозгу парализованного игрока. Он смог ходить и даже играть в футбол.

Мы вступаем в эру, когда интернет может стать "мозговой сетью". Она может заменить цифровой интернет. Вместо нулей и единиц вы будете отправлять в интернет эмоции, чувства и воспоминания,

– предположил Кайку.

И добавил, что компьютерные чипы будут стоить копейки. Человек сможет оказаться где угодно, просто одев контактные линзы. Они позволят "просканировать" собеседника и получить полезную информацию.

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Мы победим рак

Кроме этого, по мнению ученого, на Земле началась четвертая волна научных инноваций. Говорится, в частности, об искусственном интеллекте, нано- и биотехнологиях. Рынок труда в этой отрасли скоро "взорвется".

Ведь бейби-бумеры стареют, но у них есть деньги и они хотят получить ответы на свои проблемы. Это касается и тех, кто хочет найти лекарство от ужасных недугов, вроде болезни Альцгеймера или Паркинсона.

Также обратите внимание на исследования рака. У нас будет чудодейственное средство против рака благодаря наномедицине. Молекулы в клетках смогут влиять на раковые клетки с помощью нанотехнологий,

– убежден ученый.

"Важный момент – ваш туалет станет умным. Он станет первой линией защиты от рака. И однажды сможет сказать, мол, ты в зоне риска, сделай что-нибудь, у тебя есть 10 лет", – отметил он.



Кайку верит, что человечество сможет забыть о раке / Фото Unsplash

Ученый пояснил, что в биологических жидкостях могут содержаться сотни раковых клеток еще за годы до образования опухоли. А жидкая биопсия и ДНК-микрочипы позволят заблаговременно найти признаки болезни.