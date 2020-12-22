Інноваційний банк: Samsung розробила штучну людину "Neon Frame" – відео
В межах виставки CES 2020 компанія Samsung представила свою нову розробку – штучну людину "Neon Frame". Фахівці переконані, що система забезпечить клієнтам можливість отримувати банківські послуги нового покоління.
"Neon Frame" створили у партнерстві з південнокорейською фінансовою компанією Shinhan Bank. Штучна людина виконуватиме функцію особистого фінансового консультанта та здійснюватиме банківські операції для клієнтів, розповідають у компанії Samsung.
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Як це працює?
"Neon Frame" – це система, яку створили за допомогою обчислень. Вона надзвичайно точно відтворює зовнішній вигляд та поведінку реальної людини. Розробка оснащена великим екраном (роздільна здатність 4K), сканером відбитків пальців, камерою, високоякісними динаміками та мікрофонами.
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