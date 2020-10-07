Нові технології з кожним роком все більше трансформують різні сфери економіки. Енергетика – не виняток. Ба більше, сучасна енергетика – це ІТ енергетика: технології дають можливість якісно змінювати галузь, проводити її цифрову трансформацію, значно покращуючи умови, ефективність роботи та підвищуючи рівень безпеки співробітників.

Дмитро Осика, керівник IT і програми MODUS з цифрової трансформації ДТЕК

Звичайно, прогрес не обійшов стороною шахти: сьогодні замість візків вугілля підіймають на поверхню на конвеєрній стрічці, а традиційні шахтарські атрибути – кирку і кувалду – давно замінили гірничі комбайни.

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Водночас про промисловий інтернет речей говорити не доводилося: в шахтах на глибині сотень метрів не було цифрової інфраструктури зв'язку, на основі якої можна було б розгорнути роботу пов'язаних між собою пристроїв – різних датчиків, контролерів, засобів автоматизації тощо.

"Цифрова шахта"

ДТЕК першим в Україні вирішив змінити цю ситуацію. У 2019 році в рамках програми цифрової трансформації MODUS ми почали працювати над напрямком "Цифрова шахта". Ми поставили перед собою амбітну мету – побудувати на одній з наших шахт підземну цифрову інфраструктуру зв'язку на базі Wi-Fi технології.

Для пілота вибрали шахту "Ювілейна" в Дніпропетровській області (ДТЕК Павлоградвугілля). Вона величезних розмірів – 160 км підземних тунелів. Для забезпечення роботи Wi-Fi технології під землею ми змонтували 130 км оптоволоконного та силового кабелів, а також 116 базових станцій зв'язку і 266 точок доступу Wi-Fi.

Інакше кажучи, ми ризикнули під'єднати нашу шахту до інтернету і забезпечити в ній покриття зв'язком. Відразу уточню, мова не про всесвітню мережу, а внутрішню приватну мережу ДТЕК, інтернет. У соцмережах шахтарі під землею сидіти не можуть, але зробити за допомогою спеціального захищеного смартфона відеодзвінок з шахти, наприклад, до Києва – без проблем.

До речі, напередодні Дня шахтаря саме один з таких відеодзвінків з півкілометрової глибини до центрального офісу компанії був зафіксований Книгою рекордів України. Наш Wi-Fi було визнано найглибшим в країні.

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Безпека і комунікації

Перша мета, яку ми переслідували, впроваджуючи цей проєкт, – забезпечити безпеку наших співробітників під землею. А безпека – це насамперед можливість миттєвої комунікації шахтарів з поверхнею і між собою.

Сьогодні вугільні шахти в Україні для зв'язку традиційно використовують стаціонарні підземні телефони. Щоб дістатися до них, часто потрібно подолати відстань від сотень метрів до кількох кілометрів, або повертатися на поверхню, втрачаючи час, який особливо цінний, коли треба повідомити про проблему, отримати доступ до важливої ​​інформації або під час аварійних ситуацій.

Завдяки Wi-Fi технології ми зв'язали між собою ряд систем, технологій і сервісів. Тепер можна в режимі реального часу отримувати дані з різних датчиків. Вони можуть фіксувати дані про вологість, концентрацію газу, стан електроживлення, температуру і рух породи, знаходження персоналу, наближення шахтаря до небезпечних об'єктів та інше. Все ця інформація в режимі реального часу передається на головний комп'ютер і, в разі необхідності, шахтарю в забої негайно приходить сигнал про можливу загрозу аварії.

Крім того, за допомогою спеціальних іскро- і вибухобезпечних смартфонів шахтарі можуть з-під землі зробити відео- або звичайний дзвінок, відправити на поверхню текстове повідомлення, а також оперативно обмінюватися інформацією з колегами на підземних ділянках. Це значно спрощує роботу, адже шахтарі можуть відправляти диспетчеру фото та відео, консультуватися наживо та отримувати дозволи на роботу.

Зв'язок під землею дозволить реалізувати в шахті ще один важливий проєкт "Мобільні обходи". Принцип дії полягає в тому, що працівник отримує завдання на електронний планшет. З ним він спускається в шахту, здійснює обхід, а всі дані перевірок по маршруту вносить в спеціальну програму на планшеті та в режимі реального часу передає в загальну систему. Завдяки використанню планшетів, підключених до підземного Wi-Fi, завдання можна оперативно коригувати або перенаправляти тому працівнику, який знаходиться ближче до потрібного об'єкту, а не за кілометри від нього.

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Інфраструктура зв'язку – основа для впровадження нових рішень

У системі безпеки шахти, побудованої на основі зв'язку та інтернету речей, є ще одна важлива функція – трекінг робітників за допомогою радіочастотних міток (RFID). Завдяки цьому може передаватися інформація про працівників, які наразі знаходяться на шахті й про їхнє точне розташування. В екстремальних ситуаціях ця інформація критично важлива.

Predictive maintenance Ще одна важлива перевага подібної системи в тому, що дані з сенсорів зможуть отримувати не тільки співробітники компанії та працівники на шахті, а й рятувальники. Ці мітки дозволяють спостерігати не тільки за людьми, але і за обладнанням шахти – технології інтернету речей дозволяють відстежувати роботу в режимі реального часу і фіксувати дрібні неполадки ще до того, як вони викличуть серйозні аварії. На основі накопичених даних поломки можна передбачати заздалегідь.

Замість висновків

Цей проєкт став показовим насамперед для нас самих. Ми на практиці переконалися в потенціалі й можливостях, які здатні дати цифрові рішення. Шахта "Ювілейна" – це пілот, на якому ми тестуємо систему, але вже сьогодні думаємо про масштабування цієї технології та на інших наших шахтах.

Упевнений, що цифрове майбутнє не обійде стороною навіть максимально традиційні напрямки енергетики та інших сфер економіки. Подібні проєкти тільки наближають цей час.