Новые технологии с каждым годом все больше трансформируют разные сферы экономики. Энергетика – не исключение. Более того, современная энергетика – это ІТ энергетика: технологии дают возможность качественно менять отрасль, проводить ее цифровую трансформацию, в разы улучшая условия, эффективность работы и повышая уровень безопасности сотрудников.

Дмитрий Осыка, руководитель IT и программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК

Конечно, прогресс не обошел шахты стороной: сегодня вместо тележек уголь поднимают на поверхность на конвейерной ленте, а традиционные шахтерские атрибуты – кирку и кувалду – давно заменили добычные и проходческие комбайны.

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В то же время о промышленном интернете вещей говорить не приходилось: в шахтах на глубине сотен метров не было цифровой инфраструктуры связи, на основе которой можно было бы развернуть работу связанных между собой устройств – различных датчиков, контроллеров, средств автоматизации и так далее.

"Цифровая шахта"

ДТЭК первым в Украине решил изменить эту ситуацию. В 2019 году в рамках программы цифровой трансформации MODUS мы начали работать над направлением "Цифровая шахта". Мы поставили перед собой амбициозную цель – построить на одной из наших шахт подземную цифровую инфраструктуру связи на базе Wi-Fi технологии.

Для пилота выбрали шахту "Юбилейная" в Днепропетровской области (ДТЭК Павлоградуголь). Она огромных размеров – 160 км подземных тоннелей. Для обеспечения работы Wi-Fi технологии под землей мы смонтировали 130 км оптоволоконного и силового кабелей, а также 116 базовых станций связи и 266 точек доступа Wi-Fi.

Иными словами, мы рискнули подключить нашу шахту к интернету и обеспечить в ней покрытие связью. Сразу уточню, речь не о всемирной сети, а внутренней частной сети ДТЭК, интранете. В соцсетях шахтеры под землей сидеть не могут, но сделать с помощью специального защищенного смартфона видеозвонок из шахты, например, в Киев – без проблем.

Кстати, накануне Дня шахтера именно один из таких видеозвонков с полукилометровой глубины в центральный офис компании был зафиксирован Книгой рекордов Украины. Наш Wi-Fi был признан самым глубокорасположенным в стране.

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Безопасность и коммуникации

Первая цель, которую мы преследовали, внедряя этот проект, – обеспечить безопасность наших сотрудников под землей. А безопасность – это, в первую очередь, возможность мгновенной коммуникации шахтеров с поверхностью и между собой.

Сегодня угольные шахты в Украине для связи традиционно используют стационарные подземные телефоны. Чтобы добраться до них, часто требуется преодолеть расстояние от сотен метров до нескольких километров, или возвращаться на поверхность, теряя время, которое особенно ценно, когда надо сообщить о проблеме, получить доступ к важной информации или во время аварийных ситуаций.

Благодаря Wi-Fi технологии мы связали между собой ряд систем, технологий и сервисов. Теперь можно в режиме реального времени получать данные с различных датчиков. Они могут фиксировать данные о влажности, концентрации газа, состоянии электропитания, температуре и движении породы, нахождении персонала, приближении шахтера к опасным объектам и другое. Все эта информация в режиме реального времени передается на главный компьютер и, в случае необходимости, шахтеру в забое немедленно приходит сигнал о возможной угрозе аварии.

Кроме того, с помощью специальных искро- и взрывобезопасных смартфонов шахтеры могут из-под земли совершить видео- или обычный звонок, отправить на поверхность текстовое сообщение, а также оперативно обмениваться информацией с коллегами на подземных участках. Это значительно упрощает работу, ведь шахтеры могут отправлять диспетчеру фотографии и видео, консультироваться вживую и получать разрешения на работу.

Связь под землей позволит реализовать в шахте еще один важный проект "Мобильные обходы"

Принцип действия заключается в том, что работник получает наряд-задание на электронный планшет. С ним он спускается в шахту, производит обход, а все данные проверок по маршруту вносит в специальную программу на планшете и в режиме реального времени передает в общую систему. Благодаря использованию планшетов, подключенных к подземному Wi-Fi, задачи можно оперативно корректировать либо перенаправлять тому работнику, который находится ближе к нужному объекту, а не в километрах от него.

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Инфраструктура связи – основа для внедрения новых решений

У системы безопасности шахты, построенной на основе связи и интернета вещей, есть еще одна важная функция — трэкинг рабочих с помощью радиочастотных меток (RFID). Благодаря этому может передаваться информация о работниках, которые в данный момент находятся на шахте и об их точном местонахождении. В экстремальных ситуациях эта информация критически важна.

Predictive maintenance Еще одно важное преимущество подобной системы в том, что данные с сенсоров смогут получать не только сотрудники компании и рабочие на шахте, но и спасатели. Эти метки позволяют наблюдать не только за людьми, но и за оборудованием шахты – технологии интернета вещей позволяют отслеживать работу в режиме реального времени и фиксировать мелкие неполадки еще до того, как они вызовут серьезные аварии. На основе накопленных данных поломки можно предсказывать заранее.

Вместо выводов

Этот проект стал показательным в первую очередь для нас самих. Мы на практике убедились в том потенциале и возможностях, которые способны дать цифровые решения. Шахта "Юбилейная" – это пилот, на котором мы тестируем систему, но уже сегодня думаем о масштабировании этой технологии и на других наших шахтах.

Уверен, что цифровое будущее не обойдет стороной даже максимально традиционные направления энергетики и других сфер экономики. Подобные проекты только приближают это время.