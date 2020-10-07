Зачем в шахте Wi-Fi или как промышленный интернет вещей впервые в Украине "спустился" под землю
Новые технологии с каждым годом все больше трансформируют разные сферы экономики. Энергетика – не исключение. Более того, современная энергетика – это ІТ энергетика: технологии дают возможность качественно менять отрасль, проводить ее цифровую трансформацию, в разы улучшая условия, эффективность работы и повышая уровень безопасности сотрудников.
Дмитрий Осыка, руководитель IT и программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК
Конечно, прогресс не обошел шахты стороной: сегодня вместо тележек уголь поднимают на поверхность на конвейерной ленте, а традиционные шахтерские атрибуты – кирку и кувалду – давно заменили добычные и проходческие комбайны.
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В то же время о промышленном интернете вещей говорить не приходилось: в шахтах на глубине сотен метров не было цифровой инфраструктуры связи, на основе которой можно было бы развернуть работу связанных между собой устройств – различных датчиков, контроллеров, средств автоматизации и так далее.
"Цифровая шахта"
ДТЭК первым в Украине решил изменить эту ситуацию. В 2019 году в рамках программы цифровой трансформации MODUS мы начали работать над направлением "Цифровая шахта". Мы поставили перед собой амбициозную цель – построить на одной из наших шахт подземную цифровую инфраструктуру связи на базе Wi-Fi технологии.
Иными словами, мы рискнули подключить нашу шахту к интернету и обеспечить в ней покрытие связью. Сразу уточню, речь не о всемирной сети, а внутренней частной сети ДТЭК, интранете. В соцсетях шахтеры под землей сидеть не могут, но сделать с помощью специального защищенного смартфона видеозвонок из шахты, например, в Киев – без проблем.
Кстати, накануне Дня шахтера именно один из таких видеозвонков с полукилометровой глубины в центральный офис компании был зафиксирован Книгой рекордов Украины. Наш Wi-Fi был признан самым глубокорасположенным в стране.
Безопасность и коммуникации
Первая цель, которую мы преследовали, внедряя этот проект, – обеспечить безопасность наших сотрудников под землей. А безопасность – это, в первую очередь, возможность мгновенной коммуникации шахтеров с поверхностью и между собой.
Благодаря Wi-Fi технологии мы связали между собой ряд систем, технологий и сервисов. Теперь можно в режиме реального времени получать данные с различных датчиков. Они могут фиксировать данные о влажности, концентрации газа, состоянии электропитания, температуре и движении породы, нахождении персонала, приближении шахтера к опасным объектам и другое. Все эта информация в режиме реального времени передается на главный компьютер и, в случае необходимости, шахтеру в забое немедленно приходит сигнал о возможной угрозе аварии.
Кроме того, с помощью специальных искро- и взрывобезопасных смартфонов шахтеры могут из-под земли совершить видео- или обычный звонок, отправить на поверхность текстовое сообщение, а также оперативно обмениваться информацией с коллегами на подземных участках. Это значительно упрощает работу, ведь шахтеры могут отправлять диспетчеру фотографии и видео, консультироваться вживую и получать разрешения на работу.
Связь под землей позволит реализовать в шахте еще один важный проект "Мобильные обходы"
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Инфраструктура связи – основа для внедрения новых решений
У системы безопасности шахты, построенной на основе связи и интернета вещей, есть еще одна важная функция — трэкинг рабочих с помощью радиочастотных меток (RFID). Благодаря этому может передаваться информация о работниках, которые в данный момент находятся на шахте и об их точном местонахождении. В экстремальных ситуациях эта информация критически важна.
Predictive maintenanceЕще одно важное преимущество подобной системы в том, что данные с сенсоров смогут получать не только сотрудники компании и рабочие на шахте, но и спасатели. Эти метки позволяют наблюдать не только за людьми, но и за оборудованием шахты – технологии интернета вещей позволяют отслеживать работу в режиме реального времени и фиксировать мелкие неполадки еще до того, как они вызовут серьезные аварии. На основе накопленных данных поломки можно предсказывать заранее.
Вместо выводов
Этот проект стал показательным в первую очередь для нас самих. Мы на практике убедились в том потенциале и возможностях, которые способны дать цифровые решения. Шахта "Юбилейная" – это пилот, на котором мы тестируем систему, но уже сегодня думаем о масштабировании этой технологии и на других наших шахтах.
Уверен, что цифровое будущее не обойдет стороной даже максимально традиционные направления энергетики и других сфер экономики. Подобные проекты только приближают это время.