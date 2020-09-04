Технологія Wi-Fi зв’язку на глибині 500 метрів в шахті "Ювілейна" увійшла до Книги рекордів України як перша та найглибша. Рекорд зафіксували під час відеодзвінка шахтарів з горизонту 510 метрів до центрального офісу ДТЕК в Києві.

Директор з видобутку вугілля ДТЕК Енерго Михайло Барабаш наголосив, що шахта – це технічно складне підземне виробництво. Відтак, впровадження інфраструктури Wi-Fi зв'язку вирішило найбільш злободенну проблему – забезпечення оперативної та ефективної комунікації підземних та наземних служб, розповідає 24 канал.

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Для Книги рекордів України дуже важливо, щоб рекорд встановлювався не лише заради самого рекорду, але щоб він мав також практичну цінність для суспільства. В цьому випадку ДТЕК побудував інноваційну технологію, спрямовану на забезпечення безпеки шахтарів, які працюють в складних умовах під землею,

– відзначила генеральний директор Книги рекордів України Ганна Крисюк.



Представники ДТЕК та генеральний директор Книги рекордів України Ганна Крисюк / ДТЕК

Які можливості відкриває проєкт?

Проєкт було розроблено та впроваджено у рамках програми цифрової трансформації MODUS на чолі з її керівником Дмитром Осикою. Якісне покриття Wi-Fi дозволяє: оперативно отримувати дані з датчиків безпеки, контролювати роботу за допомогою відеокамер, повідомляти робітників про зміну складу атмосфери в шахті та дистанційно (використовуючи лампу-пейджер) вирішити проблему у випадку аварії.

За допомогою спеціального смартфона з глибини 500 метрів шахтарі зможуть спілкуватися з диспетчерами текстовими та голосовими повідомленнями, надсилати фото та відео, проводити онлайн-консультації, виявляти несправності та отримувати дозвіл на роботу.

Ми говоримо про можливості для створення цілої цифрової екосистеми шахти. Це приклад connected world в мініатюрі, коли системи, технології, сервіси та люди працюють як одне ціле. До такого цифрового підприємства ми в ДТЕК прагнемо. Наша стратегія – комплексна цифрова трансформація всіх напрямків бізнесу після 2025+ року,

– підкреслив Дмитро Осика.

Нагадаємо, розробники проєкту обрали саме технологію промислового Wi-Fі зв’язку, адже вона виявилася значно дешевшою від 4G LTE. Пілот проекту запустили в шахті "Ювілейна", протяжність якої складає 160 кілометрів. Для його реалізації знадобилося майже 130 кілометрів кабелю та 400 точок доступу. Ця бездротова інфраструктура слугуватиме підґрунтям для забезпечення системи безпеки шахтарів.

ДТЕК: Що потрібно знати?