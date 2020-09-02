Сьогодні світ та технології розвиваються швидше, аніж будь-коли. Відтак економіка, яка донедавна говорила лише мовою складних розрахунків та наукових термінів, запропонувала підприємцям простий, зручний та ефективний аналітичний метод, який стане у нагоді бізнесу, що розвивається.

Припустимо, ви маєте ідею для стартапу і переконані, що вона стане революцією та принесе вам мільйони. Проте, статистика – річ вперта: 3 з 4 стартапів прогорають в перші три роки існування. Що робити, аби потрапити в меншість та досягти успіху? Перш за все – рахувати гроші. Саме для цього призначений метод unit-экономики, розповідає vc.ru.

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Що це таке Юніт-економіка (unit economics) – це метод, що дає змогу прорахувати прибутковість бізнес-проєкту через оцінку прибутковості окремої одиниці товару чи одного клієнта. Іншими словами, це новий підхід до оцінки ефективності бізнес-моделі на етапі стартапу. Важливо: бізнес-проєкт стане успішним лише за умови, що окрема одиниця товару або послуги приноситиме прибуток.

Алгоритм дії механізму Unit

Клієнти купують продукт, ви отримуєте кошти від потоку. Один клієнт – один "юніт" (одиниця розрахунку). Рахуємо витрати на обробку одного юніта та кошти, які він нам приніс – отримуємо чітке розуміння про його прибутковість. Розраховуємо те саме для потоку клієнтів та отримуємо чіткий прогноз для цілої компанії.

Зверніть увагу: поняття "юніт" залежить від специфіки бізнесу. Воно стосується не лише певного клієнта – людини чи компанії, котрі заплатили кошти за продукт. На приклад: якщо ви продаєте інформацію, юнітом може виступати підписник та рекламодавець.

Які можливості відкриває unit-економіка?

оцінити ефективність основних каналів продажу

порахувати вартість та рентабельність залучення клієнта

знайти точку беззбитковості

прорахувати можливий дохід від інвестування

проаналізувати перспективи компанії

Однією з найцінніших переваг юніт-методу є можливість визначити перспективи бізнесу ще на етапі ідеї. Так, юніт-економіку рекомендують застосовувати під час запуску стартапу та при залученні потенційних інвесторів.

Розрахунки у 2 кроки

Використовуємо базову формулу мікроекономіки – розрахунок прибутку:

Прибуток = Виручка – Постійні витрати – змінні витрати

Змінні витрати – це собівартість вашого продукту.

Постійні витрати – це початкові інвестиції в бізнес. Тепер берете ціну продажу свого продукту, віднімаєте змінні витрати –отримуєте прибуток з однієї одиниці товару. Далі ділите постійні витрати на отримані дані: в результаті ви побачите, скільки юнітів потрібно успішно реалізувати, щоб покрити витрати і вийти в плюс.

Тепер враховуємо реалії: беремо за юніт не одиницю продукту, а одного клієнта або користувача. Розрахунок виглядає наступним чином:

Прибуток з юніта = довічна цінність клієнта (LTV) – вартість залучення клієнта (CPA)

LTV – це загальна сума грошей, яку ви отримаєте з юніта за період співпраці. Щоб її порахувати, потрібно помножити середній чек на термін життя клієнта.

CPA – вартість залучення клієнта.

Основні питання, на які варто знайти відповідь:

Ваш бізнес у виграші від "юніта"? Цього достатньо, аби вчасно покрити витрати та закріпитися на ринку? Вас влаштовують отримані темпи розвитку?

Насамкінець, юніт-економіка – зручний та доступний метод оцінки ефективності бізнесу. Важливо усвідомити, що це доволі простий механізм, який не варто ускладнювати. Він дає нам усі необхідні інструменти, аби оцінити ситуацію в цілому та спрогнозувати розвиток стартапу. Мінімальний час на розрахунки – чітке уявлення про найближчі перспективи бізнесу.