Unit-економіка: простий інструмент для оцінки ефективності бізнес-проєкту
Сьогодні світ та технології розвиваються швидше, аніж будь-коли. Відтак економіка, яка донедавна говорила лише мовою складних розрахунків та наукових термінів, запропонувала підприємцям простий, зручний та ефективний аналітичний метод, який стане у нагоді бізнесу, що розвивається.
Припустимо, ви маєте ідею для стартапу і переконані, що вона стане революцією та принесе вам мільйони. Проте, статистика – річ вперта: 3 з 4 стартапів прогорають в перші три роки існування. Що робити, аби потрапити в меншість та досягти успіху? Перш за все – рахувати гроші. Саме для цього призначений метод unit-экономики, розповідає vc.ru.
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Що це такеЮніт-економіка (unit economics) – це метод, що дає змогу прорахувати прибутковість бізнес-проєкту через оцінку прибутковості окремої одиниці товару чи одного клієнта. Іншими словами, це новий підхід до оцінки ефективності бізнес-моделі на етапі стартапу. Важливо: бізнес-проєкт стане успішним лише за умови, що окрема одиниця товару або послуги приноситиме прибуток.
Алгоритм дії механізму Unit
- Клієнти купують продукт, ви отримуєте кошти від потоку.
- Один клієнт – один "юніт" (одиниця розрахунку).
- Рахуємо витрати на обробку одного юніта та кошти, які він нам приніс – отримуємо чітке розуміння про його прибутковість.
- Розраховуємо те саме для потоку клієнтів та отримуємо чіткий прогноз для цілої компанії.
Зверніть увагу: поняття "юніт" залежить від специфіки бізнесу. Воно стосується не лише певного клієнта – людини чи компанії, котрі заплатили кошти за продукт. На приклад: якщо ви продаєте інформацію, юнітом може виступати підписник та рекламодавець.
Які можливості відкриває unit-економіка?
- оцінити ефективність основних каналів продажу
- порахувати вартість та рентабельність залучення клієнта
- знайти точку беззбитковості
- прорахувати можливий дохід від інвестування
- проаналізувати перспективи компанії
Однією з найцінніших переваг юніт-методу є можливість визначити перспективи бізнесу ще на етапі ідеї. Так, юніт-економіку рекомендують застосовувати під час запуску стартапу та при залученні потенційних інвесторів.
Розрахунки у 2 кроки
- Використовуємо базову формулу мікроекономіки – розрахунок прибутку:
- Змінні витрати – це собівартість вашого продукту.
- Постійні витрати – це початкові інвестиції в бізнес. Тепер берете ціну продажу свого продукту, віднімаєте змінні витрати –отримуєте прибуток з однієї одиниці товару. Далі ділите постійні витрати на отримані дані: в результаті ви побачите, скільки юнітів потрібно успішно реалізувати, щоб покрити витрати і вийти в плюс.
- Тепер враховуємо реалії: беремо за юніт не одиницю продукту, а одного клієнта або користувача. Розрахунок виглядає наступним чином:
- LTV – це загальна сума грошей, яку ви отримаєте з юніта за період співпраці. Щоб її порахувати, потрібно помножити середній чек на термін життя клієнта.
- CPA – вартість залучення клієнта.
Основні питання, на які варто знайти відповідь:
- Ваш бізнес у виграші від "юніта"?
- Цього достатньо, аби вчасно покрити витрати та закріпитися на ринку?
- Вас влаштовують отримані темпи розвитку?
Насамкінець, юніт-економіка – зручний та доступний метод оцінки ефективності бізнесу. Важливо усвідомити, що це доволі простий механізм, який не варто ускладнювати. Він дає нам усі необхідні інструменти, аби оцінити ситуацію в цілому та спрогнозувати розвиток стартапу. Мінімальний час на розрахунки – чітке уявлення про найближчі перспективи бізнесу.