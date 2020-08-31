Цьогоріч 64 роки виповнилося одному з найуспішніших та найбагатших бізнесменів планети Біллу Гейтсу. Свою бізнес-імперію він започаткував у віці 19 років, а вже в 31 рік став наймолодшим міліардером у світі.

В 40 років Білл Гейтс став першим власником десятимільярдного статку та очолив рейтинги найбагатших людей світу. Успішному підприємцю вдавалося утримувати перші позиції цілих 18 років, розповідає Inc. Сьогодні він посідає друге місце в списку Forbes: його статки оцінюють у 105 мільярдів доларів. Білл Гейтс охоче ділиться досвідом, тож 24 канал пропонує надихнутися прикладом успішного підприємця. До теми: Ідеї для бізнесу: як торгівля на фінансових ринках може стати джерелом постійного доходу Ефективність Не приймайте одне і те саме рішення двічі. Витратьте час, щоб гарненько подумати і прийняти тверде рішення один раз та не повертатися до тієї ж проблеми знову. Готовність переглядати одні й ті ж проблеми багато разів робить вас неефективним і позбавляє мотивації приймати тверді рішення. Рішення складного завдання я доручу ледачій людині. Тому що ледачий знайде просте рішення. Діловим людям слід позбутися думки, ніби яку б то не було інформацію важко отримати. У будь-якої інтелектуальної власності термін придатності як у банана. Клієнти Клієнти хочуть високої якості за низькими цінами, і вони хочуть цього прямо зараз. Лише деякі бізнеси досягають успіху за рахунок найнижчих цін на ринку. Тому більшості потрібна стратегія, що включає високий рівень обслуговування клієнтів. Ваші найбільш незадоволені клієнти – найкраще джерело знань для розвитку вашого бізнесу. Психологія Люди завжди бояться змін. Люди боялися електрики, коли вона була винайдена, так само, як боялися вугілля або бензинових двигунів. Невігластво буде завжди, а воно веде до страху. Не порівнюйте себе ні з ким в цьому світі. Якщо ви це робите – ви себе ображаєте. Якщо ти народився бідним – це не твоя провина. Але якщо ти помреш бідним – це твоя помилка. Конкуренція Успіх – поганий вчитель. Він змушує розумних людей думати, що вони не можуть програти. Google, Apple або безкоштовне програмне забезпечення – ми маємо кілька фантастичних конкурентів. Саме це тримає нас в тонусі. Погана стратегія призведе до провалу незалежно від того, наскільки хороші дані, на яких вона заснована. У свою чергу, погане управління знищить будь-яку стратегію – неважливо, наскільки вона хороша. І якщо зробити достатню кількість речей погано – ви вилетите з бізнесу. Особистість Бізнесу я присвячую всього 10% розумових зусиль. Він не так вже й складно влаштований. Хоча це не те, що я б хотів вказати на своїй візитці. Я взагалі не брав вихідних у свої двадцять. Жодного. Я ніколи не був повністю задоволений жодним продуктом Microsoft. Майбутнє Зараз ідеальний час, щоб почати займатися бізнесом, оскільки в найближчі 10 років він зміниться сильніше, ніж за останні півстоліття. Дивлячись у майбутнє, можна сказати, що наступну сотню років лідерами будуть ставати ті, хто розширюють можливості інших. В результаті кожна компанія заміниться якоюсь іншою.