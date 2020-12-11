Німецька компанія Volocopter запустить комерційні рейси повітряного таксі eVTOL у Сінгапурі до 2023 року. Наразі доступний попередній продаж квитків для тих, хто бажає першим випробувати електричний транспорт майбутнього.

Компанія має намір створити команду з 200 осіб для успішного запуску новітнього транспорту, пише New Atlas.

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Valocopter здійснив кілька тестових польотів у Сінгапурі, зокрема потужний пілотований рейс наприкінці 2019 року.

Сінгапур славиться своєю провідною роллю в адаптації та впровадженні нових технологій. Наша успішна співпраця з Колегією економічного розвитку, Міністерством транспорту та Управлінням цивільної авіації Сінгапуру показала, що в Азії немає кращого місця для запуску наших служб електричного повітряного таксі, ніж Сінгапур,

– говорить генеральний директор Volocopter Флоріан Ройтер.

Скільки коштуватиме подорож?

Попри чималу вартість рейсу VoloFirst, що складає 365 доларів, квитки розповсюджуються надзвичайно швидко. Представники компанії зазначають, що політ над південними водами, звідки відкривається вид на горизонт Марина-Бей, триватиме 10-15 хвилин.

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Наразі вихід електричного повітряного таксі на ринок залежить від сертифікації льотної придатності Європейським агентством авіаційної безпеки, а також органами влади Сінгапуру.