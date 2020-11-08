Аэронавигационное управление Испании Enair объявило о планах запустить летающие такси в Барселоне и Сантьяго-де-Компостела в 2022 году.

Enair работает над внедрением воздушных такси и других летательных аппаратов для перемещения людей между городскими и полу городскими районами, а также использует беспилотники для доставки товаров, пишет The Guardian.

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Нам нужно перенести городскую мобильность в третье измерение – воздушное пространство. И мы должны делать это как можно эффективнее и устойчивее, – сказал представитель власти Анхель Луис Ариас на онлайн-конференции на этой неделе.

Enair участвует в двух финансируемых ЕС проектах в рамках "Горизонт 2020" – крупнейшей современной программы исследований и инноваций. Одну возглавляет Европейская организация по безопасности аэронавигации, другую – многонациональная технологическая компания Everis.

За последние годы пассажирские беспилотники успешно себя зарекомендовали, в частности китайская компания Ehang и немецкий авиационный стартап Volocopter.

Напомним, в июле прошлого года испанская технологическая компания Tecnalia представила свой прототип беспилотного воздушного такси. Оно рассчитано на перевозку одного человека или груза весом до 150 килограмм, имеет крейсерскую высоту от 100 до 300 метров и может преодолеть расстояние до 15 километров за 15 минут.