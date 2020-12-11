Немецкая компания Volocopter запустит коммерческие рейсы воздушного такси eVTOL в Сингапуре до 2023 года. Сейчас доступна предварительная продажа билетов для тех, кто желает первым испытать электрический транспорт будущего.

Компания намерена создать команду из 200 человек для успешного запуска нового транспорта, пишет New Atlas.

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Valocopter совершил несколько тестовых полетов в Сингапуре, в частности мощный пилотируемый рейс в конце 2019 года.

Сингапур славится своей ведущей ролью в адаптации и внедрении новых технологий. Наше успешное сотрудничество с коллегией экономического развития, Министерством транспорта и управления гражданской авиации Сингапура показало, что в Азии нет лучшего места для запуска наших служб электрического воздушного такси, чем Сингапур,

– говорит генеральный директор Volocopter Флориан Ройтер.

Сколько будет стоить путешествие?

Несмотря на немалую стоимость рейса VoloFirst, что составляет 365 долларов, билеты распространяются чрезвычайно быстро. Представители компании отмечают, что полет над южными водами, откуда открывается вид на горизонт Марина-Бэй, продлится 10-15 минут.

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Сейчас выход электрического воздушного такси на рынок зависит от сертификации летной годности Европейским агентством авиационной безопасности, а также органами власти Сингапура.