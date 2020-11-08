Аеронавігаційне управління Іспанії Enair оголосило про плани запустити літаючі таксі в Барселоні та Сантьяго-де-Компостела у 2022 році.

Enair працює над впровадженням повітряних таксі та інших літальних апаратів для переміщення людей між міськими та напівміськими районами, а також використовує безпілотники для доставки товарів, пише The Guardian.

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Нам потрібно перенести міську мобільність у третій вимір – повітряний простір. І ми повинні робити це якомога ефективніше та стійкіше, – сказав представник влади Анхель Луїс Аріас на онлайн-конференції цього тижня.

Enair бере участь у двох фінансованих ЄС проєктах в межах "Горизонт 2020" – найбільшої сучасної програми досліджень та інновацій. Одну очолює Європейська організація з безпеки аеронавігації, іншу – багатонаціональна технологічна компанія Everis.

За останні роки пасажирські безпілотники успішно себе зарекомендували, зокрема китайська компанія Ehang та німецький авіаційний стартап Volocopter.

Нагадаємо, у липні минулого року іспанська технологічна компанія Tecnalia представила свій прототип безпілотного повітряного таксі. Воно розраховане на перевезення однієї людини або вантажу вагою до 150 кілограм, має крейсерську висоту від 100 до 300 метрів і може подолати відстань до 15 кілометрів за 15 хвилин.