Компанія "Мотор Січ" розпочала льотні випробування першого автожиру українського виробництва. Як він виглядає та що про нього відомо – читайте далі.

Раніше підприємство оголосило про завершення розробки та виготовлення дослідного зразка, повідомляє видання "Крила".

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Зауважимо, що літальний апарат розрахований на 2 пасажирів. Максимальна швидкість, яку він може розвинути – 190 кілометрів на годину.

Довідка. Автожир (також гіроплан або гірокоптер) – це гвинтокрилий літальний апарат, важчий за повітря. Простими словами, це щось середнє між невеликим літаком та вертольотом.

Для польотів такого гіроплану потрібна злітна смуга завдовжки приблизно 70 метрів. Фотографіями з випробувальних польотів поділився у себе на фейсбук-сторінці Олексій Чирва.

Гіроплани – замість автомобілів

Тестові польоти ще наприкінці жовтня анонсував керівник транспортно-виробничого управління "Мотор Січі" Михайло Молчанов.

Апарат дивовижний, а головне – не вимогливий. Місця йому багато не треба. Майбутнє вже тут, скоро такі автожири будемо використовувати замість авто,

– запевнив він.

Молчанов також опублікував відео, на якому видно, як перевіряють ходовий гвинт – він відповідає за рух гіроплана вперед.

Як виглядає перший гіроплан українського виробництва: дивіться відео