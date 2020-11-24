Стартували льотні випробування першого українського гірокоптера: фото, відео
Компанія "Мотор Січ" розпочала льотні випробування першого автожиру українського виробництва. Як він виглядає та що про нього відомо – читайте далі.
Раніше підприємство оголосило про завершення розробки та виготовлення дослідного зразка, повідомляє видання "Крила".
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Зауважимо, що літальний апарат розрахований на 2 пасажирів. Максимальна швидкість, яку він може розвинути – 190 кілометрів на годину.
Для польотів такого гіроплану потрібна злітна смуга завдовжки приблизно 70 метрів. Фотографіями з випробувальних польотів поділився у себе на фейсбук-сторінці Олексій Чирва.
Гіроплани – замість автомобілів
Тестові польоти ще наприкінці жовтня анонсував керівник транспортно-виробничого управління "Мотор Січі" Михайло Молчанов.
Апарат дивовижний, а головне – не вимогливий. Місця йому багато не треба. Майбутнє вже тут, скоро такі автожири будемо використовувати замість авто,
– запевнив він.
Молчанов також опублікував відео, на якому видно, як перевіряють ходовий гвинт – він відповідає за рух гіроплана вперед.
Як виглядає перший гіроплан українського виробництва: дивіться відео
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