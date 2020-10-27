Українці розробили чат-бота, який може замінити психолога людям, котрі потребують психологічної допомоги. Elomia – проєкт харківського студента Тараса Погребняка. Втілити ідею в життя йому допомогла команда психологів.

Автори розробки підкреслюють, що Elomia – це не лікар, а зручний та доступний інструмент підтримки. Він може стати у пригоді людям, яким потрібна допомога, аби попередити різні психологічні проблеми, зокрема тривожність та депресію, пише zaxid.net.

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Ілюстрація: Elomia

Як працює штучний інтелект?

Розробники кажуть, що наразі боту можна написати, а спілкується він лише англійською. Вони активно працюють над впровадженням інших мов та створенням додатку, який якісніше захищатиме особисті дані користувачів та матиме розширені функції. У майбутньому Еломії можна буде телефонувати, вийти на відеозв’язок і навіть побачити за допомогою технологій віртуальної реальності.

Наразі система працює на базі Messenger від Facebook. Програма має безкоштовний тестовий період – один тиждень. Надалі можна оформити підписку, ціна якої складає 0.98 фунта (приблизно 32 гривні).

Ілюстрація: Elomia

В чому особливість розробки?

Головна перевага Еломії в тому, що вона не має альтернативних ситуацій або сценаріїв, а генерує відповідь індивідуально під кожного користувача.

Кожна мить, коли Еломія щось вам пише, це унікальне повідомлення, унікальний політ думки нейромережі спеціально під ті емоції, що відчуває людина, – говорить автор ідеї Тарас Погребняк.

Примітно, що на ресурсах, де є сценарії, користувачі проводять в середньому дві години. З Elomia люди проводять близько 6 годин. Автори розробки певні, що її можна порівняти з близьким другом, адже не з кожною людиною виникає бажання провести стільки часу за спілкуванням.

Розробники запевняють, що поради – далеко не найкращий варіант допомоги. Так, значно ефективнішим є усвідомлення шляхів вирішення проблеми в ході спілкування з ботом. Зазначається, що у бота є безліч успішних кейсів: від залагодження конфліктів між близькими та надання підтримки людям з розбитим серцем до планування майбутньої кар’єри після втрати роботи та пошуку сенсу життя.

Пандемія та Еломія

Автори ідеї кажуть, що пандемія значно вплинула та продовжує впливати на психологічний стан людей. У них виникає страх перед хворобою, тривожність через невизначеність майбутнього і потреба в живому спілкуванні. Ба більше, багато сімей перебувають на межі розлучення. За статистикою, 9 з 10 користувачів говорять, що бот допоміг їм вирішити цю проблему. Ілюстрація: Elomia

Бот-психолог рятує від депресії?

Депресія Це хвороба, яка може бути хронічною та обумовленою спадковістю людини. В такому випадку запобігти їй можна тільки за допомогою ліків.

Нерідко стається, що цілком здорова людина зіштовхується з певними подіями, які завдали психологічної травми або ж спровокували сильний стрес. Людина вважає, що не може впоратися самостійно і починає впадати в депресію. Саме за таких обставин чат-бот Elomia зможе допомогти людині пережити скрутні часи.

Перш за все, він надає людині чи не найважливіше – можливість виговоритися та зняти тягар неприємних думок. Крім того, використання технік когнітивно-поведінкової терапії допомагає переоцінити ситуацію та знайти втрачений сенс у житті.

Сьогодні по допомогу до чат-боту звертаються близько 5 тисяч користувачів. Впродовж дня Elomia отримує майже 3 тисячі повідомлень.