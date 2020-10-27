Рятує від депресії: в Україні створили чат-бота, який замінює психолога
Українці розробили чат-бота, який може замінити психолога людям, котрі потребують психологічної допомоги. Elomia – проєкт харківського студента Тараса Погребняка. Втілити ідею в життя йому допомогла команда психологів.
Автори розробки підкреслюють, що Elomia – це не лікар, а зручний та доступний інструмент підтримки. Він може стати у пригоді людям, яким потрібна допомога, аби попередити різні психологічні проблеми, зокрема тривожність та депресію, пише zaxid.net.
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Ілюстрація: Elomia
Як працює штучний інтелект?
Розробники кажуть, що наразі боту можна написати, а спілкується він лише англійською. Вони активно працюють над впровадженням інших мов та створенням додатку, який якісніше захищатиме особисті дані користувачів та матиме розширені функції. У майбутньому Еломії можна буде телефонувати, вийти на відеозв’язок і навіть побачити за допомогою технологій віртуальної реальності.
Ілюстрація: Elomia
В чому особливість розробки?
Головна перевага Еломії в тому, що вона не має альтернативних ситуацій або сценаріїв, а генерує відповідь індивідуально під кожного користувача.
Кожна мить, коли Еломія щось вам пише, це унікальне повідомлення, унікальний політ думки нейромережі спеціально під ті емоції, що відчуває людина, – говорить автор ідеї Тарас Погребняк.
Примітно, що на ресурсах, де є сценарії, користувачі проводять в середньому дві години. З Elomia люди проводять близько 6 годин. Автори розробки певні, що її можна порівняти з близьким другом, адже не з кожною людиною виникає бажання провести стільки часу за спілкуванням.
Пандемія та Еломія
Бот-психолог рятує від депресії?
ДепресіяЦе хвороба, яка може бути хронічною та обумовленою спадковістю людини. В такому випадку запобігти їй можна тільки за допомогою ліків.
Нерідко стається, що цілком здорова людина зіштовхується з певними подіями, які завдали психологічної травми або ж спровокували сильний стрес. Людина вважає, що не може впоратися самостійно і починає впадати в депресію. Саме за таких обставин чат-бот Elomia зможе допомогти людині пережити скрутні часи.
Сьогодні по допомогу до чат-боту звертаються близько 5 тисяч користувачів. Впродовж дня Elomia отримує майже 3 тисячі повідомлень.