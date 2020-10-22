Facebook Dating: у Європі запустили новий додаток для знайомств – як він працює
У Європі після тривалої затримки запустили Facebook Dating. Це прямий конкурент соціальної мережі Tinder та інших додатків для знайомств. Сервіс мали намір презентувати ще в лютому до Дня закоханих.
Служба знайомств пропонує європейцям ті самі функції, що і в США, де сервіс почав працювати ще у вересні минулого року. Представники корпорації Facebook підкреслили, що автори програми керувалися принципами захисту безпеки та конфіденційності користувачів їх продукту, пише The Verge.
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Додаток запрацював одночасно в 32 країнах Європи. Україна до цього списку не увійшла. Примітно, що з вересня загалом зафіксовано понад 1,5 мільярда парних збігів користувачів Facebook Dating.
Як це працює?
Dating використовує профіль у Facebook для пошуку потенційних збігів. Соціальна мережа пропонує пов’язати людей відповідно до їх уподобань, інтересів, активності, груп та подій.
Наразі Facebook Dating доступний у понад 50 країнах, таких як: Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Хорватія, Угорщина, Ірландія, Італія, Литва, Люксембург, Латвія, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Швеція, Словенія, Словаччина, Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Іспанія, Швейцарія та Великобританія.