Розробники застосунку Snapchat додали до своєї лінійки візуального пошуку функцію сканування продуктів та вина. Користувачі зможуть дізнатися склад продуктів, їх якість, а також – рейтинг вин та сумісність з їжею.

Функції Nutrition Scanner схожі на ті, які ви можете знайти в автономних додатках для їжі та вина. Сканер працює на базі програм Yuka та Vivino. Він може проаналізувати до 1 млн харчових продуктів та 12 млн видів вина, пише Engadget.

Цікаво: Google Assistant навчився "шазамити" пісні за мотивами або насвистуванням

Фото: Snap

Як це працює?

Користувачу додатку треба навести камеру на штрих-код, і Snapchat розповість про склад продукту, дату виготовлення, а також проаналізує, наскільки він корисний для здоров’я. Так само сканер працює і з вином: додаток покаже ціну, рейтинг, смакові якості та гастрономічну сумісність.

Фото: Snap

Додамо, Snapchat вже декілька років розробляє функції пошуку на основі камер. Окрім нового сканера їжі та вина, розробники пропонують використовувати камеру для виявлення рослин та порід собак, розв’язування математичних рівнянь та пошуку музики. Розробники прагнуть зробити камеру більш корисною, а в майбутньому побудувати навколо неї платформу доповненої реальності.