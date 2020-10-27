Украинцы разработали чат-бота, который может заменить психолога людям, нуждающимся в психологической помощи. Elomia – проект харьковского студента Тараса Погребняка. Воплотить идею в жизнь ему помогла команда психологов.

Авторы разработки подчеркивают, что Elomia – это не врач, а удобный и доступный инструмент поддержки. Он может пригодится людям, которым нужна помощь, чтобы предупредить различные психологические проблемы, в частности тревожность и депрессию, пишет zaxid.net.

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Иллюстрация: Elomia

Как работает искусственный интеллект?

Разработчики говорят, что пока боту можно написать, а общается он только на английском. Они активно работают над внедрением других языков и созданием приложения, которое будет качественнее защищать личные данные пользователей и иметь расширенные функции. В будущем Эломие можно будет звонить, выйти на видеосвязь и даже увидеть с помощью технологий виртуальной реальности.

Сейчас система работает на базе Messenger от Facebook. Программа имеет бесплатный тестовый период – одна неделя. В дальнейшем можно оформить подписку, цена которой составляет 0.98 фунта (примерно 32 гривны).

Иллюстрация: Elomia

В чем особенность разработки?

Главное преимущество Эломии в том, что она не имеет альтернативных ситуаций или сценариев, а генерирует ответ индивидуально под каждого пользователя.

Каждое мгновение, когда Эломия что-то вам пишет, это уникальное сообщение, уникальный полет мысли нейросети специально под те эмоции, которые испытывает человек, – говорит автор идеи Тарас Погребняк.

Примечательно, что на ресурсах, где есть сценарии, пользователи проводят в среднем 2 часа. С Elomia люди проводят около 6 часов. Авторы разработки уверены, что ее можно сравнить с близким другом, ведь не с каждым человеком возникает желание провести столько времени за общением.

Разработчики уверяют, что советы – далеко не лучший вариант помощи. Так, значительно эффективнее для человека, имеющего проблему, является осознание путей ее решения в ходе общения с ботом. Отмечается, что у бота есть множество успешных кейсов от улаживания конфликтов между близкими и оказания поддержки людям с разбитым сердцем до планирования будущей карьеры после потери работы и поиска смысла жизни.

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Пандемия и Эломия

Авторы идеи говорят, что пандемия значительно повлияла и продолжает влиять на психологическое состояние людей. У них возникает страх перед болезнью, тревожность из-за неопределенности будущего и потребность в живом общении. Более того, многие семьи находятся на грани развода. По статистике, 9 из 10 пользователей говорят, что бот помог им решить эту проблему.

Иллюстрация: Elomia

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Бот-психолог спасает от депрессии?

Депрессия Это болезнь, которая может быть хронической и обусловленной наследственностью человека. В таком случае предотвратить ее можно только с помощью лекарств.

Нередко случается, что вполне здоровый человек сталкивается с определенными событиями, которые нанесли психологическую травму или спровоцировали сильный стресс. Человек считает, что не может справиться самостоятельно и начинает впадать в депрессию. Именно при таких обстоятельствах чат-бот Elomia сможет помочь человеку пережить трудные времена.

Прежде всего, он предоставляет человеку едва ли не самое важное – возможность выговориться и снять бремя неприятных мыслей. Кроме того, использование техник когнитивно-поведенческой терапии помогает переоценить ситуацию и найти утраченный смысл в жизни.

Сегодня за помощью к чат-боту обращаются около 5 тысяч пользователей. В течение дня Elomia получает почти 3 тысячи сообщений.