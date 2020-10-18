Вчені створили унікальні навушники: зчитують міміку та переводять у емодзі – фото та відео
Дослідники з Корнельського університету в США розробили навушники, які здатні зчитувати та фіксувати вираз обличчя. C-Face "сканують" контури очей, брів та щік, а система переводить зчитані емоції людини у віртуальні емодзі або беззвучні мовні команди.
Як це працює?
Пристрій оснащений RGB-камерами: вони розміщені під вухами для того, аби записувати зміни в міміці. Отримані дані реконструюються у двомірні зображення та піддаються аналізу. Зазначається, що система дозволяє абсолютно точно розпізнати 42 найбільш розповсюджені емоції: від нейтрального виразу обличчя до розлюченого, розповідає Cornell Chronicle.
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Фото: Cornell Chronicel
Ба більше, інноваційний пристрій зможе виконувати функцію розпізнавання виразу обличчя навіть тоді, коли людина перебуває в захисній масці. Щоправда, розробка має деякий недолік – обмеженість заряду акумулятора. Надалі команда розробників має намір покращити енергоефективність навушників.
Які можливості надають C-Face?
За допомогою навушників можна керувати мімікою свого аватара в соціальних мережах. Крім того, C-Face можуть самостійно підбирати музичний плейлист, керуючись настроєм користувача.
Можливість керувати пристроями за допомогою міміки може бути корисною для роботи, наприклад, в бібліотеках чи інших громадських робочих місцях, де люди не хочуть заважати іншим, говорячи вголос. Переведення виразів обличчя у смайлики може допомогти тим, хто співпрацює у віртуальній реальності, спілкуватися більш легко та невимушено, – вважає професор інформатики та співавтор статті C-Face Франсуа Гімбретьєр.
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