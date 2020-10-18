Дослідники з Корнельського університету в США розробили навушники, які здатні зчитувати та фіксувати вираз обличчя. C-Face "сканують" контури очей, брів та щік, а система переводить зчитані емоції людини у віртуальні емодзі або беззвучні мовні команди.

Як це працює?

Пристрій оснащений RGB-камерами: вони розміщені під вухами для того, аби записувати зміни в міміці. Отримані дані реконструюються у двомірні зображення та піддаються аналізу. Зазначається, що система дозволяє абсолютно точно розпізнати 42 найбільш розповсюджені емоції: від нейтрального виразу обличчя до розлюченого, розповідає Cornell Chronicle.

Не пропустіть: Створили унікальний сенсор, який можна друкувати на людській шкірі: для чого

Фото: Cornell Chronicel

Дослідники відзначають, що контури обличчя є дуже інформативними щодо міміки: коли ми робимо певний вираз обличчя наші м’язи розтягуються та стискаються, а це впливає на напругу сусідніх м’язів обличчя. Цей ефект призводить до зміни контурів щік щодо розташування вух.

Ба більше, інноваційний пристрій зможе виконувати функцію розпізнавання виразу обличчя навіть тоді, коли людина перебуває в захисній масці. Щоправда, розробка має деякий недолік – обмеженість заряду акумулятора. Надалі команда розробників має намір покращити енергоефективність навушників.

Які можливості надають C-Face?

За допомогою навушників можна керувати мімікою свого аватара в соціальних мережах. Крім того, C-Face можуть самостійно підбирати музичний плейлист, керуючись настроєм користувача.

Можливість керувати пристроями за допомогою міміки може бути корисною для роботи, наприклад, в бібліотеках чи інших громадських робочих місцях, де люди не хочуть заважати іншим, говорячи вголос. Переведення виразів обличчя у смайлики може допомогти тим, хто співпрацює у віртуальній реальності, спілкуватися більш легко та невимушено, – вважає професор інформатики та співавтор статті C-Face Франсуа Гімбретьєр.