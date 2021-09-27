Stadler побудує в Україні два заводи: деталі співпраці

27 вересня 2021 , 22:09
Читать новость на русском

Джерело:

"Інтерфакс- Україна"

Швейцарська компанія Stadler побудує у Харкові два заводи. Вони забезпечать 4 000 робочих місць для містян.

Наприкінці серпня Міністерство інфраструктури, АТ "Укрзалізниця", Stadler CIS AG, Stadler Rail AG та Швейцарське агентство зі страхування експортних ризиків SERV підписали Меморандум про взаєморозуміння. В межах договору визначені засади співпраці та механізм спільної роботи сторін з питань розвитку сектору залізничного транспорту в Україні.

Цікаво У Вінниці виготовили п'ятий тролейбус VinLine

Харків підпише угоду зі Stadler 6 жовтня. Після укладення договору міськрада розпочне переговори з фірмою, щоб "Електроважмаш" став одним із суміжних підприємств компанії.

Що передбачає співраця

  • закупка 30 приміських електропоїздів виробництва Stadler для Києва та ще 30 – для Харкова й Дніпра;
  • локалізація виробництва Stadler в Україні;
  • повне оновлення трамвайного парку міста.
Зауважимо, в Україні проводять тестування електропоїзда Stadler Flirt. Крім того, компанія передала Харкову  трисекційний трамвай
для експлуатаційних випробувань в умовах міста. Довідка: Швейцарська компанія Stadler спеціалізується на випуску трамваїв, потягів для залізниці та метрополітену.
Автор: Катерина Сердюк