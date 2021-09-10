Головне завдання – встановити, наскільки Stadler підходить для трамвайних колій міста та проаналізувати можливості обслуговувати цієї техніки. Для цього техперсонал ознайомлять з особливостями конструкції вагона й перевірять трамвай в умовах експлуатації.

Варте уваги В Україні випробують електропотяг швейцарської компанії Stadler

Харків вперше співпрацює зі швейцарським виробником. Трамвай кардинально відрізняється від тих, які курсують містом.

Можливо, буде розглянуте питання про закупівлю таких вагонів,

– зазначив директор КП "Тролейбусне депо №2" Дмитро Липовий.

Новий трамвай Stadler прибув до Харкова / Фото Харків 1654

Про трамвай

Трамвай Stadler 853 Metelitsa виготовлений на підприємстві "Штадлер Мінськ". Це трисекційний низькопідлоговий шестивісний трамвай, обладнаний усіма необхідними системами для пересування і комфортного перевезення пасажирів. Кількість місць для сидіння – 60. Трамвай розвиває до 75 кілометрів на годину.