В конце августа Министерство инфраструктуры, АО "Укрзализныця", Stadler CIS AG, Stadler Rail AG и Швейцарское агентство по страхованию экспортных рисков SERV подписали Меморандум о взаимопонимании. В рамках договора определены принципы сотрудничества и механизм совместной работы сторон по вопросам развития сектора железнодорожного транспорта в Украине.

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Харьков подпишет соглашение с Stadler 6 октября. После заключения договора горсовет начнет переговоры с фирмой, чтобы "Электротяжмаш" стал одним из смежных предприятий компании.

Что предусматривает сотрудничество

закупка 30 пригородных электропоездов производства Stadler для Киева и еще 30 – для Харькова и Днепра;

локализация производства Stadler в Украине;

полное обновление трамвайного парка города.

Заметим, в Украине проводят тестирование электропоезда Stadler Flirt. Кроме того, компания передала Харькову трехсекционный трамвай для эксплуатационных испытаний в условиях города.

Справка: Швейцарская компания Stadler специализируется на выпуске трамваев, поездов для железной дороги и метрополитена.