Невдовзі Україна та Швейцарія мають підписати меморандум про співпрацю. Перші потяги планують отримати до кінця 2022 року.

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Тендер на покупку рухомого складу для проєкту City Express повинні оголосити в кінці вересня. Для потреб Києва необхідно закупити близько 10 – 20 електропотягів.

Електропотяг всередині / Фото LIGA.net

Про потяг

Stadler Flirt – швидкісний легкий інноваційний регіональний поїзд. Електропотяги активно курсують в Німеччині, Італії, Чехії, Білорусі, Польщі та інших країнах.

Ми присутні в 40 країнах і там не вистачає України,

– заявив в.о. гендиректора Stadler Петер Шпулер.

Крім того, він прикріпив табличку з українським прапором на глобальну карту присутності компанії. Stadler також розглядає перспективу будівництва заводу безпосередньо в Україні.

Характеристики поїзда:

максимальна швидкість – 160 кілометрів на годину;

загальна кількість місць – 262;

передбачені місця першого і другого класу, а також – місця для людей з обмеженими можливостями;

в кожному вагоні є дві вбиральні;

під сидіннями розташовані розетки;

написи на сидіннях дублюються шрифтом Брайля.

Довідка: В межах проєкту City Express розвиватимуть сполучення Києва з 16 населеними пунктами: Трипілля, Кагарлик, Миронівка, Бровари, Бобровиця, Носівка, Бориспіль, Березань, Боярка, Вишневе, Васильків, Фастів, Біла Церква, Ірпінь, Буча, Ворзель, Немішаєве.