Невдовзі Україна та Швейцарія мають підписати меморандум про співпрацю. Перші потяги планують отримати до кінця 2022 року.

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Тендер на покупку рухомого складу для проєкту City Express повинні оголосити в кінці вересня. Для потреб Києва необхідно закупити близько 10 – 20 електропотягів.

Електропотяг всередині / Фото LIGA.net

Про потяг

Stadler Flirt – швидкісний легкий інноваційний регіональний поїзд. Електропотяги активно курсують в Німеччині, Італії, Чехії, Білорусі, Польщі та інших країнах.

Ми присутні в 40 країнах і там не вистачає України,
– заявив в.о. гендиректора Stadler Петер Шпулер.

Крім того, він прикріпив табличку з українським прапором на глобальну карту присутності компанії. Stadler також розглядає перспективу будівництва заводу безпосередньо в Україні.

Характеристики поїзда:

  • максимальна швидкість – 160 кілометрів на годину;
  • загальна кількість місць – 262;
  • передбачені місця першого і другого класу, а також – місця для людей з обмеженими можливостями;
  • в кожному вагоні є дві вбиральні;
  • під сидіннями розташовані розетки;
  • написи на сидіннях дублюються шрифтом Брайля.