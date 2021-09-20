Тролейбус спроєктований та виготовлений безпосередньо у Вінниці. Основна мета проєкту – розвиток мережі громадського транспорту міста.

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Деталі

Транспорт вже перевірили у лабораторних умовах. Наступний крок – обкатка тролейбуса. Він курсуватиме на подовжених маршрутах.

Крім того, незабаром на підприємстві розпочнуть працювати над черговим тролейбусом – вже отримали кузов та очікують необхідні агрегати.

Варто зауважити, що вінницькі фахівці активно працюють у напрямку екологічного громадського транспорту. Так, місто отримало 10 газових автобусів.

За словами міського голови Сергія Моргунова, наразі ведуться перемовини зі швейцарськими партнерами. Так, наступного року місто має отримати чергову партію трамваїв з Цюріха. Фахівці також працюють над поповненням муніципального автопарку електробусами.

Про тролейбус

PTS-12 VinLine – тролейбус, що виготовлений фахівцями тролейбусного депо "Вінницької транспортної компанії" у 2019 році. Він розроблений на базі кузова першої комплектності – МАЗ 203Т. Тролейбус має запас автономного ходу на 5 кілометрів, розрахований на 33 пасажира та оснащений Wi-Fi. Наразі зібрано 5 тролейбусів VinLine.

Повний текст публікації Сергія Моргунова:

Наші транспортники виготовили вже п’ятий VinLine цього року. Тролейбус на автономному ході. Без контактної мережі він може долати до 20 км і курсуватиме на подовжених маршрутах.

Лабораторні випробування машини вже успішно завершились. Тролейбус виходить на обкатку.

Отримали кузов і для збірки наступного тролейбуса. Очікуються необхідні агрегати.

Цього року ми приділили пріоритетну увагу громадському транспорту Вінниці – і саме екологічному. Придбали для міста десять газових автобусів та продовжуємо проект VinLine.

Працюємо зі швейцарськими партнерами щодо отримання чергової партії трамваїв з Цюріха наступного року. Розраховуємо також поповнити муніципальний автопарк електробусами.