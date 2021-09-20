Тролейбус спроєктований та виготовлений безпосередньо у Вінниці. Основна мета проєкту – розвиток мережі громадського транспорту міста.
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Деталі
Транспорт вже перевірили у лабораторних умовах. Наступний крок – обкатка тролейбуса. Він курсуватиме на подовжених маршрутах.
Крім того, незабаром на підприємстві розпочнуть працювати над черговим тролейбусом – вже отримали кузов та очікують необхідні агрегати.
Варто зауважити, що вінницькі фахівці активно працюють у напрямку екологічного громадського транспорту. Так, місто отримало 10 газових автобусів.
Про тролейбус
PTS-12 VinLine – тролейбус, що виготовлений фахівцями тролейбусного депо "Вінницької транспортної компанії" у 2019 році. Він розроблений на базі кузова першої комплектності – МАЗ 203Т. Тролейбус має запас автономного ходу на 5 кілометрів, розрахований на 33 пасажира та оснащений Wi-Fi. Наразі зібрано 5 тролейбусів VinLine.
Повний текст публікації Сергія Моргунова:
Наші транспортники виготовили вже п’ятий VinLine цього року. Тролейбус на автономному ході. Без контактної мережі він може долати до 20 км і курсуватиме на подовжених маршрутах.
Лабораторні випробування машини вже успішно завершились. Тролейбус виходить на обкатку.
Отримали кузов і для збірки наступного тролейбуса. Очікуються необхідні агрегати.
Цього року ми приділили пріоритетну увагу громадському транспорту Вінниці – і саме екологічному. Придбали для міста десять газових автобусів та продовжуємо проект VinLine.
Працюємо зі швейцарськими партнерами щодо отримання чергової партії трамваїв з Цюріха наступного року. Розраховуємо також поповнити муніципальний автопарк електробусами.