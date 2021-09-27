Наприкінці серпня Міністерство інфраструктури, АТ "Укрзалізниця", Stadler CIS AG, Stadler Rail AG та Швейцарське агентство зі страхування експортних ризиків SERV підписали Меморандум про взаєморозуміння. В межах договору визначені засади співпраці та механізм спільної роботи сторін з питань розвитку сектору залізничного транспорту в Україні.

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Харків підпише угоду зі Stadler 6 жовтня. Після укладення договору міськрада розпочне переговори з фірмою, щоб "Електроважмаш" став одним із суміжних підприємств компанії.

Що передбачає співраця

закупка 30 приміських електропоїздів виробництва Stadler для Києва та ще 30 – для Харкова й Дніпра;

локалізація виробництва Stadler в Україні;

повне оновлення трамвайного парку міста.

Зауважимо, в Україні проводять тестування електропоїзда Stadler Flirt. Крім того, компанія передала Харкову трисекційний трамвай для експлуатаційних випробувань в умовах міста.

Довідка: Швейцарська компанія Stadler спеціалізується на випуску трамваїв, потягів для залізниці та метрополітену.