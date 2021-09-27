Наприкінці серпня Міністерство інфраструктури, АТ "Укрзалізниця", Stadler CIS AG, Stadler Rail AG та Швейцарське агентство зі страхування експортних ризиків SERV підписали Меморандум про взаєморозуміння. В межах договору визначені засади співпраці та механізм спільної роботи сторін з питань розвитку сектору залізничного транспорту в Україні.
Цікаво У Вінниці виготовили п'ятий тролейбус VinLine
Харків підпише угоду зі Stadler 6 жовтня. Після укладення договору міськрада розпочне переговори з фірмою, щоб "Електроважмаш" став одним із суміжних підприємств компанії.
Що передбачає співраця
- закупка 30 приміських електропоїздів виробництва Stadler для Києва та ще 30 – для Харкова й Дніпра;
- локалізація виробництва Stadler в Україні;
- повне оновлення трамвайного парку міста.