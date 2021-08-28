Станом на сьогодні Україна є однією з небагатьох держав світу, в якій: ефективно працює повний авіаційний цикл, існує система державного регулювання авіації, проводиться підготовка авіаційних кадрів та успішно функціонують підприємства з виготовлення літаків, гелікоптерів й техніки.
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З нагоди Дня авіації в Україні Інновації 24 підготували добірку найвагоміших подій в історії галузі. Пишаємося успішною країною й талановитими фахівцями!
Ключові досягнення української авіації
- У небо здійнявся найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія". (1998 рік)
Легенда світової авіації – Ан-225 "Мрія": відео
- Заснування пілотажної групи "Українські Соколи". (1996)
- Створення Повітряних сил України. (2004 рік)
- У небо здійнявся Ан-148. (2004 рік)
- На український авіаринок зайшов перший лоукостер Wizz Air (2008 рік), а згодом – Ryanair, FlyDubai Ernest Airlines та інші.
В Україну зайшли лоукостери / Фото schuberttravel.com.ua
- Свій перший політ здійснив пасажирський літак Ан-158. (2010 рік)
- Запущено багатоцільовий гелікоптер МСБ-2 "Надія". (2014 рік)
- У небі дебютував Ан-178. (2015 рік)
- Українці здобули перемогу у номінації "Найкращий пілотаж серед країн-партнерів НАТО" на The Royal International Air Tattoo. (2017 рік)
- В Україні відкрили унікальний центр підготовки військових льотчиків. (2017 рік)
- Представлено легкий чотиримісний одномоторний літак Y1 "Дельфін". (2017 рік)
Одномоторний літак Y1 "Дельфін": відео
- Національна збірна України з вищого пілотажу вперше стала чемпіоном світу. (2019 рік)
- Українська "Мрія" доставила з Китаю до Києва 103 тонни медичних засобів для боротьби з коронавірусом. (2020 рік)
- Українська компанія "Вектор" запатентувала багатоцільовий гелікоптер ВМ-4 "Джміль". (2020 рік)
- У Києві в режимі онлайн запрацював музей українського конструктора Ігоря Сікорського – Museum Sikor Sky. (2020 рік)
- Уперше презентовано проєкт ударного безпілотного літального апарата "Сокіл-300". (2020 рік)
Ударний безпілотний літальний апарат "Сокіл-300" / Фото АрміяІnform
- На Львівщині запустили пілотний проєкт аеромедичної допомоги. (2021 рік)
- Безпілотник "Лелека-100" прийняли на озброєння Збройні сили України. (2021 рік)
- Україна та Саудівська Аравія підписали Угоду про повітряне сполучення. (2021 рік)
Теж цікаво Харківське підприємство доставило партію продукції до Єгипту
- На світовій арені представили макет безпілотника Ace One. (2021 рік)
Безпілотник Ace One: дивіться відео