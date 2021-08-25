Угоду підписали під час Міжнародної виставки озброєння IDEF-2021 у Туреччині. Замовлення мають виконати впродовж року.

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Що відомо

Україна активно співпрацює з турецькими партнерами – цього року вдалося підписати 3 контракти. Один з них передбачає розробку винищувача в межах програми TF-X (Turkish Fighter Experimental). За словами голови правління компанії FED Віктора Попова, це непросте завдання, яке має обмежені терміни виконання. До цієї роботи залучають вітчизняних фахівців, а виробництво відбуватиметься безпосередньо в Україні.

Загальна сума контрактів харківського підприємства з турецькими партнерами перевищує 20 мільйонів доларів.

Про підприємство

Харківське акціонерне товариство FED – одна з провідних українських компаній, яка займається розробкою, виробництвом, сервісним обслуговуванням та ремонтом агрегатів авіаційного, космічного і загальномашинобудівного призначення. Підприємство виготовляє системи управління польотом, які гарантують безпеку літаків і вертольотів. Компанія постачає продукцію в країни Євросоюзу, Китай, Південну Корею, Індію, ОАЕ. Спільні авіабудівні проєкти реалізують зі США, Канадою та Бразилією.