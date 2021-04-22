Про це стало відомо з інтерв'ю керівника підприємства Олега Коростельова Security Talks. За його словами, усі БПЛА орієнтовані на певні погодні умови, а саме – працювати в чистому небі, коли ясно та сонячно. В таких країнах, як Туреччина, Катар, ОАЕ, Пакистан ці умови є сприятливими більшість днів впродовж року.
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За таких умов хмари "не пробивають" тепловізор, тож необхідно застосовувати спеціальні радіозасоби виявлення з метою сканування поверхні землі.
Перевага полягає і в ударних можливостях
Пояснюють, що "байрактар" не може застосовувати озброєння, зокрема бомбу, з висоти менше ніж 3000 метрів, адже їй необхідно розігнатися. "І ці 3000 метрів треба дивитися, бачити, звідти, з тої висоти, тобто не повинно бути хмарності. І не повинно бути якихось перешкод для тепловізорів або лазерного канала", – підкреслив Коростельов.
Українські ж фахівці закладають ракети за прямим лазерним каналом, які можна буде застосовувати на відстань 10 кілометрів, але з низької висоти – з 50, 30 чи 100 метрів. "І на 10 км такий безпілотник дуже складно виявити", – фіналізував керівник бюро.
Олег Коростельов переконаний, що закупівля турецьких безпілотників – правильне рішення для забезпечення потреб ЗСУ. Проте не варто забувати про український проєкт, в межах якого розробляються якісні БПЛА, які коштуватимуть значно менше.
Очікується, що розробка "Сокіл-300" буде остаточно готова у 2022 році.