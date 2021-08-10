Призначення деталей – комплектування єгипетського літака АН-74, який був виготовлений на харківському авіазаводі. Доставка здійснена в межах угоди щодо обслуговування літаків Міністерства оборони Республіки Єгипет.

Зазначається, що у вересні до Єгипту вирушить ремонтна бригада. Головна мета – відновленням літака. Після проведення робіт АН-74 пройде контрольно-відновлювальне обслуговування на харківському підприємстві.