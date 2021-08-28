На сегодня Украина является одной из немногих стран мира, в которой: эффективно работает полный авиационный цикл, существует система государственного регулирования авиации, проводится подготовка авиационных кадров и успешно функционируют предприятия по изготовлению самолетов, вертолетов и техники.
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По случаю Дня авиации в Украине Инновации 24 подготовили подборку наиболее значимых событий в истории отрасли. Гордимся успешной страной и талантливыми специалистами!
Ключевые достижения украинской авиации
- В небо поднялся самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия". (1998 год)
Легенда мировой авиации – Ан-225 "Мрия": видео
- Основание пилотажной группы "Украинские Соколы". (1996)
- Создание Воздушных сил Украины. (2004 год)
- В небо поднялся Ан-148. (2004 год)
- На украинский авиарынок зашел первый лоукостер Wizz Air (2008 год), а впоследствии – Ryanair, FlyDubai Ernest Airlines и другие.
В Украину зашли лоукостеры / Фото schuberttravel.com.ua
- Свой первый полет совершил пассажирский самолет Ан-158 (2010 год)
- Запущен многоцелевой вертолет МСБ-2 "Надежда". (2014 год)
- В небе дебютировал Ан-178. (2015 год)
- Украинцы одержали победу в номинации "Лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО" на The Royal International Air Tattoo. (2017)
- В Украине открыли уникальный центр подготовки военных летчиков. (2017 год)
- Представлены легкий четырехместный одномоторный самолет Y1 "Дельфин". (2017 год)
Одномоторный самолет Y1 "Дельфин": видео
- Национальная сборная Украины по высшему пилотажу впервые стала чемпионом мира. (2019 год)
- Украинская "Мрия" доставила из Китая в Киев 103 тонны медицинских средств для борьбы с коронавируса. (2020 год)
- Украинская компания "Вектор" запатентовала многоцелевой вертолет ВМ-4 "Джмиль". (2020 год)
- В Киеве в режиме онлайн заработал музей украинского конструктора Игоря Сикорского – Museum Sikor Sky. (2020)
- Впервые представлен проект ударного беспилотного летательного аппарата "Сокол-300". (2020)
Ударный беспилотный летательный аппарат "Сокол-300" / Фото АрмияInform
- На Львовщине запустили пилотный проект аэромедицинской помощи. (2021)
- Беспилотник "Аист-100" приняли на вооружение Вооруженных силах Украины. (2021)
- Украина и Саудовская Аравия подписали Соглашение о воздушном сообщении. (2021)
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- На мировой арене представили макет беспилотника Ace One. (2021)
Беспилотник Ace One: смотрите видео