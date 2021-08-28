На сегодня Украина является одной из немногих стран мира, в которой: эффективно работает полный авиационный цикл, существует система государственного регулирования авиации, проводится подготовка авиационных кадров и успешно функционируют предприятия по изготовлению самолетов, вертолетов и техники.

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По случаю Дня авиации в Украине Инновации 24 подготовили подборку наиболее значимых событий в истории отрасли. Гордимся успешной страной и талантливыми специалистами!

Ключевые достижения украинской авиации

В небо поднялся самый большой и самый мощный в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия". (1998 год)

Легенда мировой авиации – Ан-225 "Мрия": видео