Wi-Fi под землей: разработка ДТЭК вошла в Книгу рекордов Украины
Технология Wi-Fi связи на глубине 500 метров в шахте "Юбилейная" вошла в Книгу рекордов Украины как первая и самая глубокая. Рекорд зафиксировали во время видеозвонка шахтеров с горизонта 510 метров в центральный офис ДТЭК в Киеве.
Директор по добыче угля ДТЭК Энерго Михаил Барабаш отметил, что шахта – это технически сложное подземное производство. Следовательно, внедрение инфраструктуры Wi-Fi связи решило наиболее злободневную проблему – обеспечение оперативной и эффективной коммуникации подземных и наземных служб, рассказывает 24 канал.
Важно: Экологи создали впечатляющую карту влияния на мировой океан
Для Книги рекордов Украины очень важно, чтобы рекорд устанавливался не только ради самого рекорда, но чтобы он имел практическую ценность для общества. В этом случае ДТЭК построил инновационную технологию, направленную на обеспечение безопасности шахтеров, которые работают в сложных условиях под землей,
– отметила генеральный директор Книги рекордов Украины Анна Крысюк.
Представители ДТЭК и генеральный директор Книги рекордов Украины Анна Крысюк / ДТЭК
Какие возможности открывает проект?
Проект был разработан и внедрен в рамках программы цифровой трансформации MODUS во главе с ее руководителем Дмитрием Осыкой. Качественное покрытие Wi-Fi позволяет: оперативно получать данные с датчиков безопасности, контролировать работу с помощью видеокамер, уведомлять работников об изменении состава атмосферы в шахте и дистанционно (используя лампу-пейджер) решить проблему в случае аварии.
С помощью специального смартфона с глубины 500 метров шахтеры смогут общаться с диспетчерами текстовыми и голосовыми сообщениями, отправлять фото и видео, проводить онлайн-консультации, выявлять неисправности и получать разрешение на работу.
Мы говорим о возможностях для создания целой цифровой экосистемы шахты. Это пример connected world в миниатюре, когда системы, технологии, сервисы и люди работают как одно целое. К такому цифровому предприятию мы в ДТЭК стремимся. Наша стратегия – комплексная цифровая трансформация всех направлений бизнеса после 2025+ года,
– подчеркнул Дмитрий Осыка.
ДТЭК: что нужно знать?
- компания ДТЭК является мощным частным инвестором в энергетику Украины
- производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях
- распределяет и поставляет электроэнергию
- добывает природный газ и уголь
- внедряет энергоэффективные решения
- в 2019 году капиталовложения компании составили 23 млрд гривен, а налоги – 23,4 млрд
- ДТЭК обеспечивает рабочими местами 70 000 работников
- владельцем группы ДТЭК является холдинговая компания SCM Limited, 100% которой принадлежит Ринату Ахметову