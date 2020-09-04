Технология Wi-Fi связи на глубине 500 метров в шахте "Юбилейная" вошла в Книгу рекордов Украины как первая и самая глубокая. Рекорд зафиксировали во время видеозвонка шахтеров с горизонта 510 метров в центральный офис ДТЭК в Киеве.

Директор по добыче угля ДТЭК Энерго Михаил Барабаш отметил, что шахта – это технически сложное подземное производство. Следовательно, внедрение инфраструктуры Wi-Fi связи решило наиболее злободневную проблему – обеспечение оперативной и эффективной коммуникации подземных и наземных служб, рассказывает 24 канал.

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Для Книги рекордов Украины очень важно, чтобы рекорд устанавливался не только ради самого рекорда, но чтобы он имел практическую ценность для общества. В этом случае ДТЭК построил инновационную технологию, направленную на обеспечение безопасности шахтеров, которые работают в сложных условиях под землей,

– отметила генеральный директор Книги рекордов Украины Анна Крысюк.



Представители ДТЭК и генеральный директор Книги рекордов Украины Анна Крысюк / ДТЭК

Какие возможности открывает проект?

Проект был разработан и внедрен в рамках программы цифровой трансформации MODUS во главе с ее руководителем Дмитрием Осыкой. Качественное покрытие Wi-Fi позволяет: оперативно получать данные с датчиков безопасности, контролировать работу с помощью видеокамер, уведомлять работников об изменении состава атмосферы в шахте и дистанционно (используя лампу-пейджер) решить проблему в случае аварии.

С помощью специального смартфона с глубины 500 метров шахтеры смогут общаться с диспетчерами текстовыми и голосовыми сообщениями, отправлять фото и видео, проводить онлайн-консультации, выявлять неисправности и получать разрешение на работу.

Мы говорим о возможностях для создания целой цифровой экосистемы шахты. Это пример connected world в миниатюре, когда системы, технологии, сервисы и люди работают как одно целое. К такому цифровому предприятию мы в ДТЭК стремимся. Наша стратегия – комплексная цифровая трансформация всех направлений бизнеса после 2025+ года,

– подчеркнул Дмитрий Осыка.

Напомним, разработчики проекта выбрали именно технологию промышленной Wi-Fi связи, ведь она оказалась значительно дешевле 4G LTE. Пилот проекта запустили в шахте "Юбилейная", протяженность которой составляет 160 километров. Для его реализации понадобилось почти 130 километров кабеля и 400 точек доступа. Эта беспроводная инфраструктура послужит основой для обеспечения безопасности шахтеров.

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