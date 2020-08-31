В этом году 64 года исполнилось одному из самых успешных и богатых бизнесменов планеты Биллу Гейтсу. Свою бизнес-империю он основал в возрасте 19 лет, а уже в 31 год стал самым молодым миллиардером в мире.

В 40 лет Билл Гейтс стал первым владельцем десятимиллиардного состояния и возглавил рейтинги самых богатых людей мира. Успешному предпринимателю удавалось удерживать первые позиции целых 18 лет, рассказывает Inc.

Сегодня он занимает второе место в списке Forbes: его состояние оценивается в 105 миллиардов долларов. Билл Гейтс охотно делится опытом, поэтому 24 канал предлагает вдохновиться примером успешного предпринимателя.

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Эффективность

Не принимайте одно и то же решение дважды. Потратьте время, чтоб хорошенько подумать и принять твердое решение один раз и не возвращаться к той же проблеме снова. Готовность рассматривать одни и те же проблемы многократно делает вас неэффективным и лишает мотивации принимать твердые решения. Решение сложной задачи я поручу ленивому человеку. Потому что ленивый найдет простое решение. Деловым людям следует избавиться от мнения, что какую бы то ни было информацию трудно получить. У любой интеллектуальной собственности срок годности как у банана.

Клиенты

Клиенты хотят высокого качества по низким ценам, и они хотят этого прямо сейчас. Лишь некоторые бизнесы достигают успеха за счет низких цен на рынке. Поэтому большинству нужна стратегия, включающая высокий уровень обслуживания клиентов. Ваши самые недовольные клиенты – лучший источник знаний для развития вашего бизнеса.

Психология

Люди всегда боятся перемен. Люди боялись электричества, когда его изобрели, так же, как боялись угля или бензиновых двигателей. Невежество будет всегда, а оно ведет к страху. Не сравнивайте себя ни с кем в этом мире. Если вы это делаете – вы себя оскорбляете. Если ты родился бедным – это не твоя вина. Но если ты умрешь бедным – это твоя ошибка.

Конкуренция

Успех – плохой учитель. Он заставляет умных людей думать, что они не могут проиграть. Google, Apple или бесплатное программное обеспечение – мы имеем несколько фантастических конкурентов. Именно это держит нас в тонусе. Плохая стратегия приведет к провалу независимо от того, насколько хороши данные, на которых она основана. В свою очередь, плохое управление уничтожит любую стратегию – неважно, насколько она хороша. И если сделать достаточное количество вещей плохо – вы вылетите из бизнеса.

Личность

Бизнесу я посвящаю всего 10% умственных усилий. Он не так уж и сложно устроен. Хотя это не то, что бы я хотел указать на своей визитки. Я вообще не брал выходных в свои двадцать лет. Ни одного. Я никогда не был полностью доволен ни одним продуктом Microsoft.

Будущее