Unit-экономика: простой инструмент для оценки эффективности бизнес-проекта
Сегодня мир и технологии развиваются быстрее, чем когда-либо. Поэтому экономика, которая до недавнего времени говорила только языком сложных расчетов и научных терминов, предложила предпринимателям простой, удобный и эффективный аналитический метод, который пригодится бизнесу.
Допустим, у вас есть идея для стартапа и вы убеждены, что она станет революцией и принесет миллионы. Однако, статистика – вещь упрямая: 3 из 4 стартапов прогорают в первые три года существования. Что делать, чтобы попасть в меньшинство и достичь успеха? Прежде всего – считать деньги. Именно для этого предназначен метод unit-экономики, рассказывает vc.ru.
Читайте также: Биткойн снова превысил 12 000 долларов: почему он будет расти дальше
Что это такоеЮнит-экономика (unit economics) – это метод, позволяющий просчитать прибыльность бизнес-проекта с помощью оценки доходности отдельной единицы товара или одного клиента. Другими словами, это новый подход к оценке эффективности бизнес-модели на этапе стартапа. Важно: бизнес-проект станет успешным только при условии, что отдельная единица товара или услуги приносить прибыль.
Алгоритм действия механизма Unit
- Клиенты покупают продукт, вы получаете средства от потока.
- Один клиент – один "юнит" (единица расчета).
- Считаем затраты на обработку одного юнита и средства, которые он нам принес – получаем четкое понимание о его доходность.
- Рассчитываем то же для потока клиентов и получаем четкий прогноз для целой компании.
Обратите внимание: понятие "юнит" зависит от специфики бизнеса. Оно касается не только определенного клиента – человека или компании, которые заплатили деньги за продукт. К примеру: если вы продаете информацию "юнитом" может выступать подписчик или рекламодатель.
Какие возможности открывает unit-экономика?
- оценить эффективность основных каналов продаж
- посчитать стоимость и рентабельность привлечения клиента
- найти точку безубыточности
- просчитать возможный доход от инвестирования
- проанализировать перспективы компании
Одним из наиболее ценных преимуществ юнит-метода является возможность определить перспективы бизнеса еще на этапе идеи. Так, юнит-экономику рекомендуют применять во время запуске стартапа и привлечения потенциальных инвесторов.
Расчеты в 2 шага
- Используем базовую формулу микроэкономики – расчет прибыли:
- Переменные расходы – это себестоимость вашего продукта.
- Постоянные расходы – это начальные инвестиции в бизнес. Теперь берете цену продажи своего продукта, вычитаете переменные затраты – получаете прибыль с одной единицы товара. Далее делите постоянные расходы на полученный результат: в итоге вы увидите, сколько юнитов нужно успешно реализовать, чтобы покрыть расходы и выйти в плюс.
- Теперь учитываем реалии: берем за юнит не единицу продукта, а одного клиента или пользователя. Расчет выглядит следующим образом:
- LTV – это общая сумма денег, которую вы получите с юнита за период сотрудничества. Чтобы ее посчитать, нужно умножить средний чек на срок жизни клиента.
- CPA – стоимость привлечения клиента.
Основные вопросы, на которые следует найти ответ:
- Ваш бизнес в выигрыше от "юнита"?
- Этого достаточно, чтобы вовремя покрыть расходы и закрепиться на рынке?
- Вас устраивают полученные темпы развития?
В конечном итоге, юнит-экономика – удобный и доступный метод оценки эффективности бизнеса. Важно осознать, что это довольно простой механизм, который не стоит усложнять. Он дает нам все необходимые инструменты, чтобы оценить ситуацию в целом и спрогнозировать развитие стартапа. Минимальное время на расчеты – четкое представление о ближайших перспективах бизнеса.