Давайте представим себе ситуацию. У вас трое сотрудников и стоит задача, например, повесить картинку на бетонную стену. Для работы людям вы предоставили по одному инструменту – кому-то ручной молоток, кому-то дрель, а кому-то мощный перфоратор со всеми нужными насадками.

Как думаете, кто справиться быстрее и качественнее с заданием? У кого в распоряжении лучше инструмент? Возможно. Но важный момент – человек должен понимать и уметь им пользоваться, иначе речь идет не о пользе технологии в работе, а о бесполезности, или даже вреде.

​Не пропустите: ИТ-специалисты в энергетике Украины: кто они и чем занимаются?

От этого простого примера можно провести параллели и со значительно более сложным процессом цифровой трансформации. Цифровая трансформация – это радикальное переосмысление того, как организация использует технологии, людей и процессы, чтобы коренным образом изменить эффективность своего бизнеса и удовлетворить потребность клиентов.

Цифровая трансформация – это не только технологии, а быть цифровой организацией означает не только использовать цифровые продукты, услуги и взаимодействие с клиентами. Технологии – инструмент, который позволяет сотрудникам в частности работать эффективнее и в лучших условиях, а бизнесу в целом усиливать основные операции. Но цифровая трансформация может закончиться так и не начавшись, если сотрудники компании не понимают зачем, как и что происходит. Поэтому, при трансформации компании в цифровую, требуются и большие изменения в действиях сотрудников, их собственном поведении и взаимодействии с другими людьми, внутри и вне организации. Иными словами, успешная цифровая трансформация начинается с культурной трансформации.

Под цифровой культурой в этом случае подразумевается некий набор принципов и ценностей в корпоративной культуре, характеризующих использование технологий для взаимодействия с обществом и решения задач в профессиональной деятельности. По сути, это установки или некий негласный кодекс того, как все происходит в компании, который дает сотрудникам свободу мнений и принятия ситуативных решений. Цифровая культура подразумевает повышение уровня цифровых навыков сотрудников, грамотности и умений пользоваться современными технологиями и программным обеспечением с учетом всех возможностей, которые дает информационный прогресс.

Формирование цыфровой культуры

Универсальной формулы для формирования цифровой культуры нет. Имеют значение множество факторов - от размеров компании до отрасли или даже страны, в которой работает бизнес. Но можно обратить внимание на 10 принципов для формирования цифровой культуры:

1. Клиентоориентированность: в центре всех направлений деятельности – клиент или пользователь, сотрудники при разработке продуктов или услуг ставят себя на место клиента. Цифровая трансформация, где внедряются технологии ради них самих, обречена.

2. Ценностный подход: приоритезация при разработке продуктов и решений на основе ценности.

3. Работа на основе данных: в цифровой культуре обеспечено качество данных и информации, и решения принимаются на основе data.

4. Открытость к радикальным изменениям (disruption): работники открыты для решений, которые в корне меняют привычные бизнес-модели.

​Обратите внимание: Зачем в шахте Wi-Fi или как промышленный интернет вещей впервые в Украине "спустился" под землю

5. TL-подход (test and learn): поощряется смелость, а не осторожность. В цифровой культуре людям предлагается рисковать, анализировать неудачи, учиться на ошибках.

6. Динамика принятия решений: сотрудники действуют и реагируют быстро, акцент на действиях, а не на планировании. В быстро меняющемся цифровом мире планирование и принятие решений должны переходить от долгосрочного к краткосрочному процессу.

7. Для того чтобы повысить динамику, нужно расширить права и возможности для сотрудников: работники должны получать автономию для принятия собственных решений.

8. Открытость: коммуникации между различными уровнями в иерархии – прямые и честные. Очень важный пункт – это трансформация "вертикальной" коммуникации (по иерархии – сверху вниз) на "горизонтальную", контроля – на делегирование.

9. Коллаборация: работа в кросс-функциональных командах, сотрудничество ценится больше, чем индивидуальные усилия. Успех в цифровой культуре происходит благодаря коллективной работе и обмену информацией между департаментами, подразделениями и функциями.

10. Формирование экосистемы: компания развивается вместе с конкурентами, партнерами, внешним миром.

Все было бы намного проще, если бы культурная трансформация происходила быстро. Но формировать цифровую культуру нужно постепенно и важно быть готовым, что это длительный процесс. В ДТЭК, в рамках программы цифровой трансформации MODUS, мы пошли путем создания отдельной структуры – Экспертного центра цифровых технологий, далее были сформированы кросс-функциональные команды с экспертами центра и традиционных компетенций бизнеса. Постепенно мы все больше сближаем цифровую и традиционную экспертизу. Начинали в 2019 году мы с проектов в пяти модулях (направлениях бизнеса), сейчас в работе уже девять, и еще два планируются к запуску в 2021 году.

В сентябре совместно с корпоративным институтом Academy DTEK мы запустили пилот специальной образовательной программы Digital Transformation Program для сотрудников компании, которые вскоре будут вовлечены в проекты по цифровой трансформации. Далее будем ее масштабировать. Целью программы является после 2025 года трансформировать ДТЭК в цифровое предприятие, где сформирована цифровая корпкультура, люди и технологии сотрудничают.

Масштабирование цифровой культуры – это всегда челендж. Тем более, что мы говорим об трансформации традиционной культуры, основанной на четкой иерархии и инструкциях, на цифровую, где делегирование, коллаборация, открытость и скорость принятия решений играют важную роль.

​Важно: Как бизнесу меняться быстрее клиента: 7 инсайтов украинских компаний и глобальных трендов

Меняться нужно, в том числе и для того, чтобы оставаться актуальным. Например, согласно опубликованным данным IDC, несмотря на проблемы с бюджетом, вызванные вспышкой COVID-19, глобальные расходы на технологии и услуги цифровой трансформации в 2020 году все равно вырастут на 10,4 процента до 1,3 триллиона долларов. Связано это с тем, что большинство реализуемых крупномасштабных проектов являются инструментами для более широкой бизнес-стратегии.

Мы уже живем в цифровом мире, он будет развиваться и в будущем. Закладывая основы и развивая цифровую культуру сейчас, компании инвестируют в том числе и в свои конкурентные преимущества, долгосрочную и устойчивую работу.

Автор: Дмитрий Осыка, руководитель информационно-цифровых технологий и программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК