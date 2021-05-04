Общий вес оборудования достигал 216 тонн. Чтобы его перевезти, украинские самолеты выполнили 2 рейса из турецкого Стамбула. Первый –в Уагадугу, в Буркина-Фасо.

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Второй – в Монровию, что в Либерии. Тогда 113-тонный груз загрузили за минимальное время. Все для того, чтобы уложиться в жесткие сроки, которые установили получатели груза.



Самолеты перевезли груз в Африку / Фото "Авиалинии Антонова"

Специалист коммерческого отдела "Авиалинии Антонова" Евгений Кива подчеркнул, что рейсы были выполнены с максимальной полезной нагрузкой на каждом маршруте.

Авиакомпания выполнила требование нашего партнера Skyair Chartering по осуществлению этих авиаперевозок в сроки, установленные заказчиком,

– подчеркнул он.

Специалист пояснил, что при выполнении рейсов самолет совершал технические остановки для дозаправки и отдыха экипажа. А именно – в городах Алжир, Касабланка и Тиес.

В компании отметили, что самолеты Ан-124-100 оснащены передней грузовой рампой, которая идеально подходит для безопасной транспортировки тяжелых и крупногабаритных грузов.

Что было раньше