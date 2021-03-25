Авиакомпания "Авиалинии Антонова" срочно доставила горное оборудование из Австралии в Бразилию на самолетах АН-124-100 "Руслан". Говорится об оборудовании весом 370 тонн.

Для перевозки соответствующего оборудования компания Chapman Freeborn заказала чартерные рейсы трех самолетов АН-124-100. Оно было необходимо для продолжения горных работ на шахте в Бразилии.

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В то же время инженеры ГП "Антонов" разработали специальные рамы для транспортировки частей этого оборудования. Во время погрузки и разгрузки использовали процедуры, которые специалисты предприятия разработали для перевозок сверхгабаритных грузов.

"Антонов" вовремя доставил груз, что позволило установить новое оборудование на горные машины и продолжить безопасную и эффективную работу шахты в Бразилии ",

– говорится в сообщении прессслужбы предприятия.

Какое именно оборудование перевезли

Специалист по коммерческим перевозкам "Авиалиний Антонова" Владимир Гончаров сообщил, что успешно осуществить перевозку позволило использование трех самолетов АН-124-100. В частности, были перевезены:

гигантский буровой вал;

транспортная трубка, необходимая для модернизации оборудования в пункте назначения, обеспечив минимальное время простоя.



Осуществить успешную перевозку позволили самолеты "Руслан" / Фото прессслужбы ГП "Антонов"

"Это был сложный проект, который мы должны были реализовать в достаточно жесткие сроки", – добавил Владимир Гончаров.

Обратите внимание! 5 марта "Авиалинии Антонова" самолетом АН-124 "Руслан" выполнили транспортировки 80 тонн оборудования для автомобильных цепей из Китая во Францию.