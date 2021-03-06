Компания "Антонов" успешно перевезла многотонное оборудование: какие были сложности
Авиатранспортное подразделение госпредприятия "Антонов" осуществило безопасную транспортировку оборудования для производства автомобильных цепей. Техническое обеспечение, вес которого составляет 80 тонн, доставили самолетом "Руслан" из Китая во Францию.
Источник:пресс-служба ГП "Антонов"
Партнером украинского предприятия выступила компания Dynami Aviation.
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Отмечается, что главная особенность перевозки заключалась в немалом весе груза. Так, специалисты уделили должное внимание детальному планированию загрузки. Кроме того, вышеупомянутое оборудование является сверхчувствительным к транспортировке и непригодным к складыванию.
Благодаря высокопрофессиональной команде специалистов по планированию загрузки авиакомпании Antonov Airlines это стало возможным, и грузы были перевезены успешно и своевременно,
– отметили управляющий директор Стефан Шарпентье и директор по эксплуатации Джереми Сиго.
"Антонов" перевез 80 тонн оборудования / Фото ГП "Антонов"
Ранее мы писали о том, что украинский Ан-124 "Руслан" госпредприятия "Антонов" безопасно доставил спутник для компании Илона Маска Space X. Вес груза составил 55 тонн. Самолет вылетел из Франции и приземлился в США.
Справка
"Антонов" – украинское государственное предприятие, главной специализацией которого является разработка, производство и ремонт самолетов. Одним из весомых направлений деятельности концерна являются грузовые авиаперевозки. ГП "Антонов" объединяет конструкторское бюро, комплекс лабораторий, экспериментальный завод и испытательный комплекс. Предприятие входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".
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