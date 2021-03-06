Авиатранспортное подразделение госпредприятия "Антонов" осуществило безопасную транспортировку оборудования для производства автомобильных цепей. Техническое обеспечение, вес которого составляет 80 тонн, доставили самолетом "Руслан" из Китая во Францию.

Партнером украинского предприятия выступила компания Dynami Aviation.

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Отмечается, что главная особенность перевозки заключалась в немалом весе груза. Так, специалисты уделили должное внимание детальному планированию загрузки. Кроме того, вышеупомянутое оборудование является сверхчувствительным к транспортировке и непригодным к складыванию.

Благодаря высокопрофессиональной команде специалистов по планированию загрузки авиакомпании Antonov Airlines это стало возможным, и грузы были перевезены успешно и своевременно,

– отметили управляющий директор Стефан Шарпентье и директор по эксплуатации Джереми Сиго.

"Антонов" перевез 80 тонн оборудования / Фото ГП "Антонов"

Ранее мы писали о том, что украинский Ан-124 "Руслан" госпредприятия "Антонов" безопасно доставил спутник для компании Илона Маска Space X. Вес груза составил 55 тонн. Самолет вылетел из Франции и приземлился в США.

Справка

"Антонов" – украинское государственное предприятие, главной специализацией которого является разработка, производство и ремонт самолетов. Одним из весомых направлений деятельности концерна являются грузовые авиаперевозки. ГП "Антонов" объединяет конструкторское бюро, комплекс лабораторий, экспериментальный завод и испытательный комплекс. Предприятие входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".