Соответствующих договоренностей достигли "Конструкторское бюро "Южное", Южный машиностроительный завод имени Макарова и итальянская компания AVIO S.p.A.
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Итальянская сторона подтвердила готовность к расширению сотрудничества 28 апреля. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал эту договоренность.
Министр отметил, что расширение участия в европейской программе Vega свидетельствует о надежности и конкуренция инженерных разработок украинского ракетно-космической отрасли.
Качественный высокотехнологичный экспорт развивает украинскую экономику, обеспечивает заказ для предприятий, рабочие места для украинских специалистов,
– подчеркнул он.
И добавил, что сопровождение таких контрактов входит в приоритеты МИД. Именно усилия украинских дипломатов сыграли важную роль в достижении этой договоренности.
В Южном машиностроительном заводе пояснили, что в действующем контракте есть опция, которая предусматривает изготовление дополнительных 10 установок.
Что известно о ракете Vega
- Это ракета-носитель легкого класса. Есть общим проектом Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства.
- Украинские предприятия сотрудничают с итальянской компанией AVIO S.p.A. по программе Vega еще с 2004 года.
- За это время они изготовили и уже поставили ей более 20 блоков маршевого двигателя, последние из которых – в начале 2021 года.