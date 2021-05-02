Соответствующих договоренностей достигли "Конструкторское бюро "Южное", Южный машиностроительный завод имени Макарова и итальянская компания AVIO S.p.A.

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Итальянская сторона подтвердила готовность к расширению сотрудничества 28 апреля. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал эту договоренность.

Министр отметил, что расширение участия в европейской программе Vega свидетельствует о надежности и конкуренция инженерных разработок украинского ракетно-космической отрасли.

Качественный высокотехнологичный экспорт развивает украинскую экономику, обеспечивает заказ для предприятий, рабочие места для украинских специалистов,

– подчеркнул он.

И добавил, что сопровождение таких контрактов входит в приоритеты МИД. Именно усилия украинских дипломатов сыграли важную роль в достижении этой договоренности.

В Южном машиностроительном заводе пояснили, что в действующем контракте есть опция, которая предусматривает изготовление дополнительных 10 установок.

Справка. Действующий контракт на поставку 11 блоков маршевого двигателя рассчитан до 2023 года. 7 из них уже поставлено.

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