Загальна вага обладнання сягала 216 тонн. Аби його перевезти, українські літаки виконали 2 рейси з турецького Стамбула. Перший – в Уагадугу, що у Буркіна-Фасо.

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Другий – у Монровію, що у Ліберії. Тоді 113-тонний вантаж завантажили за мінімальний час. Все для того, аби укластися у жорсткі терміни, які встановили одержувачі вантажу.



Літаки перевезли вантаж в Африку / Фото "Авіалінії Антонова"

Фахівець комерційного відділу "Авіалінії Антонова" Євген Ківа підкреслив, що рейси були виконані з максимальним корисним навантаженням на кожному маршруті.

Авіакомпанія виконала вимогу нашого партнера Skyair Chartering по здійсненню цих авіаперевезень в терміни, встановлені замовником, –

наголосив він.

Фахівець пояснив, що при виконанні рейсів літак здійснював технічні зупинки для дозаправки й відпочинку екіпажу. А саме – в Алжирі, Касабланці та місті Тіес.

У компанії наголосили, що літаки Ан-124-100 оснащені передньою вантажною рампою, яка ідеально підходить для безпечного транспортування важких і великогабаритних вантажів.

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