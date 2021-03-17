Украинская компания представила новый беспилотник "Браво": фото
Украинское предприятие "Скай зет" разработало многофункциональный беспилотник "Браво". Компания базируется в Броварах, что в Киевской области.
Источник:"Авиамир-XXI"
По словам разработчиков, новый дрон оснащен поршневым двигателем внутреннего сгорания.
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Подробности о новом беспилотнике
- "Браво" – это подкосный высокоплан с 2 балками, с двухкилевым оперением и толкающим воздушным винтом.
- Он выполняет визуальные полеты с помощью дистанционного управления.
- Основное целевое назначение – выполнение авиахимработ.
- Видеосигнал при этом транслируется на наземную станцию управления в режиме реального времени.
- Говорится об использовании устройства в светлое время суток и в простых метеоусловиях.
Украинский беспилотник "Браво" / Фото "Авиамир-XXI"
Новая разработка украинцев / Фото "Авиамир-XXI"
Так выглядит украинский высокоплан / Фото "Авиамир-XXI"
Новости украинской авиации
- Ударный беспилотник Аkıncı с украинским двигателем испытали в Турции. Разработчики проверяли идентификацию системы беспилотника.
- Компания "Антонов" смогла успешно перевезти оборудование, вес которого достигал 80 тонн. Груз доставили самолетом "Руслан" из Китая во Францию.
- В то же время "Антонов" планирует разработать ударно-разведывательный беспилотник. Причем – непосредственно силами авиапромышленности Украины.
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